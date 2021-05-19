Белорусские парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней

Новости Беларуси. 19 мая парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также озвучена инициатива продлить полномочия действующих депутатов, избранных в состав местных Советов.

Дело в том, что если белорусы поддержат проект обновленной Конституции на референдуме, полномочия депутатов, избранных в состав местных Советов, в январе 2022 года будут сложены досрочно. С предложением выступила Наталья Якубицкая. Именно она в Совете Республики отвечает за региональную политику.

Практически революционная для белорусской политической системы новация в Овальном зале вызвала оживленную дискуссию. Депутаты высказывали свою точку зрения, поддерживая идею. Доводы приводили логичные и понятные: выборы должны пройти уже после утверждения народом конституционных изменений.