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Белорусские парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней

19 мая 2021 14:42
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Новости Беларуси. 19 мая парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также озвучена инициатива продлить полномочия действующих депутатов, избранных в состав местных Советов.

Белорусские парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней-1

Дело в том, что если белорусы поддержат проект обновленной Конституции на референдуме, полномочия депутатов, избранных в состав местных Советов, в январе 2022 года будут сложены досрочно. С предложением выступила Наталья Якубицкая. Именно она в Совете Республики отвечает за региональную политику.

Белорусские парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней-4

Практически революционная для белорусской политической системы новация в Овальном зале вызвала оживленную дискуссию. Депутаты высказывали свою точку зрения, поддерживая идею. Доводы приводили логичные и понятные: выборы должны пройти уже после утверждения народом конституционных изменений.

Белорусские парламентарии предложили перейти к единому дню голосования на выборах депутатов всех уровней-7

За это время успеет пройти «обкатку» новая система, партии наберут вес, а люди, желающие стать народными избранниками, успеют заручиться поддержкой населения. Действующие депутаты смогут в полной мере раскрыть свой потенциал и оправдать доверие избирателей.

# Конституция # общество # Наталья Якубицкая # Фотофакт

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