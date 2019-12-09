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Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

09 декабря 2019 11:01
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Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси-1

Его эксперты отмечают нулевую смертность новорожденных и мировой успех белорусского приложения для женщин всего мира.

9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства.

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Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Неизбежно идет старение населения – как в Европе, так и наша страна подвержена этим тенденциям. Нам важно активно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия.

Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси-7

Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси-9

# Рождаемость в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Владимир Караник # Наталия Канем # Фотофакт

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