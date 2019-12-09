Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»
Его эксперты отмечают нулевую смертность новорожденных и мировой успех белорусского приложения для женщин всего мира.
9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства.
Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Неизбежно идет старение населения – как в Европе, так и наша страна подвержена этим тенденциям. Нам важно активно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия.