Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

Его эксперты отмечают нулевую смертность новорожденных и мировой успех белорусского приложения для женщин всего мира. 9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства. Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме