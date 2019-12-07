Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

Новости Беларуси. В фокусе демография и репродуктивное здоровье. В Беларусь впервые приехала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 декабря одна из самых высокопоставленных женщин Организации Объединенных Наций побывала в РНПЦ «Мать и дитя». Здесь она ознакомилась не только с медицинскими технологиями и изучила, как обустроена клиника, но и пообщалась непосредственно с пациентками.

Фонд ООН работает в нашей стране уже 25 лет, его миссия – создавать мир, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны, а потенциал всех молодых людей реализован. В Беларусь под эгидой Фонда осуществляются десятки совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере.

Наталия Канем, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА):

Я хотела бы выразить свои прекрасные впечатления от первого посещения Беларуси. Я посетила эту прекрасную клинику, увидела все своими глазами, и теперь хочу перенести этот опыт в другие страны. Например, в Латинскую Америку, Азию. Меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме. Отмечаю позитив в том, что у вас действительно скоординированные усилия между государственным сектором и частным в вопросах развития медицины. Мы очень гордимся партнерскими отношениями с Республикой Беларусь по параметрам не только родоразрешения и педиатрии, но и здорового старения.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

На следующий год бюджет Министерства здравоохранения утвержден с коэффициентом 1,27. То есть на 27 % увеличится финансирование здравоохранения. Мы активно развиваем сотрудничество со Всемирным банком, даже в этом центре планируется на деньги Всемирного банка строительство новой реанимации для новорожденных. Мы активно работаем с глобальными фондами ООН и ЮНИСЕФ – это совместные финансовые программы и консультативная помощь. Вот эти совместные усилия действительно повышают возможности для наших пациентов и улучшают результаты лечения в различных областях.