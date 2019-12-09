С заботой о каждом ребёнке. Какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси во время акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Праздник придет ко всем. В Беларуси сегодня, 9 декабря, начнется начинается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем впервые сразу по всей стране.

Традиционный новогодний марафон добра согреет теплом тысячи детей. В Минске юных гостей сегодня ждут в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Как всегда, это воспитанники детских домов и интернатов и их взрослые друзья – представители министерств, ведомств, общественных объединений.

Лариса Емельянчик, консультант главного управления Министерства образования Беларуси: В нашей стране чужих детей не бывает. Одна из задач нашего социально ориентированного государства – это прежде всего забота о детях. Акция стартовала в 1995 году по инициативе Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. И первым национальным планом по улучшению положения детей и охране детства, утвержденным указом главы государства, было поручено Министерству образования ежегодное проведение акции.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси:

Мы ждем к себе гостей. Ждем не только мы, взрослые, ждут также наши дети. Учащиеся нашего центра готовят сувениры, подарочки для ребят, которые вручат им лично. Мы готовим большой праздник, потому что в рамках акции «Наши дети» будет открытие республиканского смотра-конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка».

Акция «Наши дети» – традиция, ежегодно привлекающая все новых и новых участников. В 2019 году ее вызвались поддержать уже более 100 организаций.

Ну а по традиции самым ярким событием времени волшебства станет Главная елка страны во Дворце Республики. К слову, и после наступления Нового года череда чудес продолжится. Акция продлится до 10 января.