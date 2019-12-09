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Встреча Наталии Канем с вице-премьером Беларуси планируется в Минске

09 декабря 2019 06:40
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Новости Беларуси. В Минске впервые с визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря планируется встреча Наталии Канем в правительстве.

Встреча Наталии Канем с вице-премьером Беларуси планируется в Минске-1

Встреча Наталии Канем с вице-премьером Беларуси планируется в Минске-3

В Беларуси под эгидой фонда осуществляются десятки совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере. К слову, этот фонд ООН работает в нашей стране уже 25 лет, его миссия прежде всего – заботиться о беременных женщинах и способствовать рождению здоровых и счастливых детей.

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Встреча Наталии Канем с вице-премьером Беларуси планируется в Минске-6

# ООН # общество # Наталия Канем # Фотофакт

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