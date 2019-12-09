Встреча Наталии Канем с вице-премьером Беларуси планируется в Минске

Новости Беларуси. В Минске впервые с визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря планируется встреча Наталии Канем в правительстве.

В Беларуси под эгидой фонда осуществляются десятки совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере. К слову, этот фонд ООН работает в нашей стране уже 25 лет, его миссия прежде всего – заботиться о беременных женщинах и способствовать рождению здоровых и счастливых детей.

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме