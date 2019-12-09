Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

Для Наталии Канем это первый визит в Беларусь. За три дня заместитель генсека ООН и руководитель фонда в области народонаселения побывала в гостях в родильных домах и резидентах ПВТ. Впечатление: наша страна в этом направлении – лидер.

Новости Беларуси. В Минске с визитом находится Наталия Канем, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Канем, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНФПА:

Мне очень приятно находиться в Беларуси. Очень рада годам сотрудничества с вашей страной – основательницей ООН. Радует, что Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность. Это прекрасный пример для других стран.

Отметим, Фонд ООН в области народонаселения создан полвека назад, четверть столетия организация работает в Беларуси. В 2016 году наша страна присоединилась к Конвенции по правам инвалидов и активно занимается социализацией людей с ограниченными возможностями. Среди основных направлений работы – предотвращение семейного насилия.

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