«Часто человек этим пользуется для того, чтобы уйти от неприятных переживаний». Три психологические защиты, о которых нужно знать

В жизни Анастасии все поддается логическому объяснению. Причем мыслит она исключительно в позитивном ключе. Чтобы ни случилось – нет поводов для грусти.
В жизни Анастасии все поддается логическому объяснению. Причем мыслит она исключительно в позитивном ключе. Чтобы ни случилось – нет поводов для грусти.
Анастасия Калинникова, смотрит на жизнь с позитивом:
Я долгое время мечтала о повышении, но повезло больше моей коллеге, но даже в этой ситуации я не отчаиваюсь и стараюсь искать положительные стороны. Например, я больше времени буду проводить со своей семьей.
Ввести в заблуждение собственное сознание, конечно можно, но психологов не обманешь. Такую хитрость нашего организма специалисты называют «рационализацией» – одним из способов психологической защиты.
Марина Прохорова, психолог:
Часто человек этим пользуется для того, чтобы уйти от сложных и неприятных переживаний, и он пытается найти для себя обоснование, которое помогло бы ему смягчить вот эту степень переживания.
Кто-то прячется от душевных переживаний за бессознательными убеждениями – интроектами. Чаще всего эти установки впитываются с молоком матери.
Марина Прохорова:
Интроекты – это принятые на веру установки, которые не подвергаются анализу. Распространенными примерами являются такие фразы, как «мальчики не плачут», «девочки так себя не ведут» и иногда они являются разрушителями. Например, мать может транслировать девочке такую идею, что все мужчины негодяи, только потому что ее личная жизнь не удалась.
Некоторые из нас находятся в вечном бегстве от разъедающих изнутри чувств и эмоций. «Избегание» – довольно распространенная защитная реакция.
Марина Прохорова:
«Избегание» имеет место быть тогда, когда в прошлом могла произойти какая-то травматичная ситуация. Например, школьник выступает с каким-нибудь докладом, но вдруг он запинается и это усугубляется, если еще ученики начинают как-то посмеиваться, в дальнейшем человек будет избегать ситуации, которые ему будут напоминать случившееся ранее.
Казалось бы, душевные раны лишний раз лучше не теребить. К тому же, психика сама готова залатать то, что болит, пусть и на время, но специалисты непреклонны.
Марина Прохорова:
Человек использует эти способы для того, чтобы уберечь свою психику от каких-то тяжелых и неприятных переживаний. Таким образом, он остается в таком относительном психологическом балансе, но при всем при этом он лишает себя возможности развития.
Наш внутренний мир подобен минному полю. Чтобы не подорвать свою психику, мы старательно обходим «снаряды». Но, находясь в привычной зоне комфорта, все же рискуем так и не закончить психологическую войну со своим внутренним «я». Самое время побеждать.