«Часто человек этим пользуется для того, чтобы уйти от неприятных переживаний». Три психологические защиты, о которых нужно знать

В жизни Анастасии все поддается логическому объяснению. Причем мыслит она исключительно в позитивном ключе. Чтобы ни случилось – нет поводов для грусти.

Анастасия Калинникова, смотрит на жизнь с позитивом:

Я долгое время мечтала о повышении, но повезло больше моей коллеге, но даже в этой ситуации я не отчаиваюсь и стараюсь искать положительные стороны. Например, я больше времени буду проводить со своей семьей.

Ввести в заблуждение собственное сознание, конечно можно, но психологов не обманешь. Такую хитрость нашего организма специалисты называют «рационализацией» – одним из способов психологической защиты. Марина Прохорова, психолог:

Часто человек этим пользуется для того, чтобы уйти от сложных и неприятных переживаний, и он пытается найти для себя обоснование, которое помогло бы ему смягчить вот эту степень переживания.

Кто-то прячется от душевных переживаний за бессознательными убеждениями – интроектами. Чаще всего эти установки впитываются с молоком матери. Марина Прохорова:

Интроекты – это принятые на веру установки, которые не подвергаются анализу. Распространенными примерами являются такие фразы, как «мальчики не плачут», «девочки так себя не ведут» и иногда они являются разрушителями. Например, мать может транслировать девочке такую идею, что все мужчины негодяи, только потому что ее личная жизнь не удалась.

Некоторые из нас находятся в вечном бегстве от разъедающих изнутри чувств и эмоций. «Избегание» – довольно распространенная защитная реакция. Марина Прохорова:

«Избегание» имеет место быть тогда, когда в прошлом могла произойти какая-то травматичная ситуация. Например, школьник выступает с каким-нибудь докладом, но вдруг он запинается и это усугубляется, если еще ученики начинают как-то посмеиваться, в дальнейшем человек будет избегать ситуации, которые ему будут напоминать случившееся ранее.

Казалось бы, душевные раны лишний раз лучше не теребить. К тому же, психика сама готова залатать то, что болит, пусть и на время, но специалисты непреклонны. Марина Прохорова:

Человек использует эти способы для того, чтобы уберечь свою психику от каких-то тяжелых и неприятных переживаний. Таким образом, он остается в таком относительном психологическом балансе, но при всем при этом он лишает себя возможности развития.