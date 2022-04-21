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Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать

21 апреля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Беларусь будет отстаивать права своих спортсменов и сделает все, чтобы они могли выступать и демонстрировать свои результаты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения спортивного комплекса «Бобруйск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать-1

20 апреля организаторы Уимблдона заявили об отстранении белорусских и российских теннисистов от турнира. Вице-премьер подчеркнул, что у белорусских спортсменов будет возможность порадовать болельщиков. Буквально через год пройдут вторые Игры стран СНГ, где они смогут выступить.  

Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Под надуманными предлогами в нарушение всяческих норм международного спортивного права спортивные чиновники международного уровня отстранили наших спортсменов и дальше продолжают отстранять. Нашим спортсменам – мотивированным, настроенным на победу – не дали выступить, их отстранили от Паралимпийских игр. Поэтому мы будем всячески отстаивать их права, как и права других спортсменов, чтобы они могли выступать, демонстрировать свои самые лучшие достижения.  

Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать-7

Игорь Петришенко также рассказал, что уже сверстан календарь совместных спортивных мероприятий с Россией.  

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# Международная политика # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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