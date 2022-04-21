Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать

Новости Беларуси. Беларусь будет отстаивать права своих спортсменов и сделает все, чтобы они могли выступать и демонстрировать свои результаты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения спортивного комплекса «Бобруйск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 апреля организаторы Уимблдона заявили об отстранении белорусских и российских теннисистов от турнира. Вице-премьер подчеркнул, что у белорусских спортсменов будет возможность порадовать болельщиков. Буквально через год пройдут вторые Игры стран СНГ, где они смогут выступить.