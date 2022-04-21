Игорь Петришенко: мы будем всячески отстаивать права спортсменов, чтобы они могли выступать

Новости Беларуси. Беларусь будет отстаивать права своих спортсменов и сделает все, чтобы они могли выступать и демонстрировать свои результаты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения спортивного комплекса «Бобруйск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 апреля организаторы Уимблдона заявили об отстранении белорусских и российских теннисистов от турнира. Вице-премьер подчеркнул, что у белорусских спортсменов будет возможность порадовать болельщиков. Буквально через год пройдут вторые Игры стран СНГ, где они смогут выступить.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Под надуманными предлогами в нарушение всяческих норм международного спортивного права спортивные чиновники международного уровня отстранили наших спортсменов и дальше продолжают отстранять. Нашим спортсменам – мотивированным, настроенным на победу – не дали выступить, их отстранили от Паралимпийских игр. Поэтому мы будем всячески отстаивать их права, как и права других спортсменов, чтобы они могли выступать, демонстрировать свои самые лучшие достижения.