«6 месторождений». В Беларуси открыли новые залежи нефти. А что там с качеством отечественного чёрного золота?

Новости Беларуси. Пока жители западных стран находятся в ожидании усиления энергетического кризиса, белорусы ищут новые способы для улучшения благосостояния страны. Александр Лукашенко во время визита на Дальний Восток заявил, что санкционный период – это время возможностей. Белорусы посыл услышали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые нефтяные залежи и месторождение открыты в южных районах Гомельской области. Их обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на ЧАЭС. По оценкам геологов, запасы углеводородов в найденных пластах превышают 6 миллионов тонн. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это первое найденное месторождение нефти в Брагинском районе. После катастрофы на Чернобыльской АЭС поисковые работы в регионе не проводились. Однако в этом году к середине мая здесь начнут добывать нефть в промышленных масштабах. Потенциал хороший – 50 тонн в сутки.

Черное золото здесь залегает не очень глубоко – всего в двух километрах под землей. Скважина на Восточно-Омельковщинской структуре стала самой южной точкой на нефтяной карте Беларуси.

Петр Повжик, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы сконцентрировали работы в этом и прошлом годах в Брагинском и Хойникском районах Гомельской области. Хочу отметить, что поисковые работы на нефть и газ в Брагинском районе не проводились уже 40 лет. Промышленная нефтеносность подтверждена вскрытием 15 метров нефтенасыщенных пород коллекторов, а также в результате воронежских отложений на глубине около двух километров.

Нефть очень хорошего качества. Если попадет на перчатки, очень тяжело вытереть.

А это проба нефти из последней скважины на Бескопыльновском месторожении. Здесь специалисты обнаружили три новые продуктивные залежи. Их потенциал – примерно 800 тысяч тонн. Качество сырья высокое: в густом веществе малый процент воды. Такие ценные для белорусской экономики находки это не случайность.

Александр Грудинин, заместитель директора белорусского научно-исследовательского и проектного института:

За последние пять лет в пределах восточной части центральной зоны благодаря увеличению объемов в области сейсморазведывательных работ, увеличения объема поисково-разведывательного бурения в данном регионе мы уже открыли шесть месторождений. Общересурсная база составляет порядка 6 миллионов тонн.

Также исследования ведутся в Речицком и Жлобинском районах – там найдены новые нефтяные пласты. Эффективность поисковых работ высокая, в 90 % случаев бурение скважин для нефтяников заканчивается успехом. Наиболее перспективная зона – малоизученные южные земли Гомельской области.

Сергей Шевеленко, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»:

Район в целом достаточно интересный, мы к нему давно подбирали ключ, непросто все было, тектоника сложная и поверхностные условия достаточно сложные. Природа не хочет раскрывать свои кладовые, но однако мы, вроде бы, нащупали подход. Я думаю, в перспективе вся эта зона должна стать одним большим бассейном.