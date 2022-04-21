«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона. Читать здесь .

Отстранение белорусских и российских спортсменов от предстоящего Уимблдона вызвало шквал критики в мировом теннисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение устроителей воспринимается в штыки. Свое несогласие уже выразили как авторитетные организации, так и легендарные личности.

Мартина Навратилова, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»:

Отстранение – это не тот путь. Откровенно говоря, я думаю, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета зашел слишком далеко, дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру.