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  • «Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

21 апреля 2022 11:54
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Отстранение белорусских и российских спортсменов от предстоящего Уимблдона вызвало шквал критики в мировом теннисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение устроителей воспринимается в штыки. Свое несогласие уже выразили как авторитетные организации, так и легендарные личности.

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона. Читать здесь.

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами-1

Мартина Навратилова, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»:
Отстранение – это не тот путь. Откровенно говоря, я думаю, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета зашел слишком далеко, дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру.

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов? Подробнее.

# Теннис # Мартина Навратилова # Фотофакт

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