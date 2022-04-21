«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона. Читать здесь .

Отстранение белорусских и российских спортсменов от предстоящего Уимблдона вызвало шквал критики в мировом теннисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение устроителей воспринимается в штыки. Свое несогласие уже выразили как авторитетные организации, так и легендарные личности.

Ассоциация теннисистов-профессионалов:

Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности. Мы считаем это одностороннее решение организаторов несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге АТП.