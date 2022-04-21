«Шансов сохранить свой мозг ясным к возрасту намного меньше». А что может помочь избежать слабоумия?

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Людмила Жилевич, главный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Дело в том, что жизнь свою надо жить полноценно для того, чтобы потом сохранить ясность ума. Если человек физически находится в постоянной гиподинамии, у него избыточная масса тела, огромное количество, багаж сердечно-сосудистых заболеваний, плюс еще наследственные какие-то факторы – то есть вот этот образ жизни пресловутый, о котором мы бесконечно говорим – конечно, шансов сохранить свой мозг ясным к возрасту намного меньше. Те люди, которые при равных условиях эти факторы риска не имеют, конечно, у них все в порядке. Дело в том, что есть, конечно, и наследственная предрасположенность – мы не снимаем это с чаши весов.

Но иногда люди говорят, что мы боимся обследовать свой организм, потому что найдем какое-то заболевание. Это вызовет у нас такую тревогу, мы сосредоточимся, и это обязательно наш путь – мы войдем в болезнь. Тут мне хочется сказать, что, когда вы знаете свою наследственность, ваше самое главное оружие – это профилактика.