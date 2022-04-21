Сохраняет достаточно долго свою мозговую активность. Какой процент пожилого населения может похвастаться ясностью ума?

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Действительно ли академик Бехтерев так прав, что 20 % людей к пожилому возрасту входят в число тех счастливчиков, которые сохраняют разум?