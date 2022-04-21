Сохраняет достаточно долго свою мозговую активность. Какой процент пожилого населения может похвастаться ясностью ума?

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Действительно ли академик Бехтерев так прав, что 20 % людей к пожилому возрасту входят в число тех счастливчиков, которые сохраняют разум?
Людмила Жилевич, главный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра:
Здесь просто надо говорить о той степени поражения. То есть мы говорим о том, что какая-то часть населения сохраняет, например, достаточно долго свою мозговую активность, а кто-то ее теряет. О нем должен заботиться кто-то другой. Поэтому здесь 20 % – это все-таки относительный показатель. Я думаю, что академик как-то погорячился немножко, назвав эту цифру такой безысходной. В разной возрастной категории все-таки эти цифры разные. Если мы говорим о цифре от 60-ти до 70-ти лет – эта цифра может колебаться от 5 до 10 %. С каждым годом – а сейчас у нас люди живут достаточно долго – эта цифра, конечно увеличивается.
«Шансов сохранить свой мозг ясным к возрасту намного меньше». А что может помочь избежать слабоумия – подробнее здесь.