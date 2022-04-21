Прямой эфир

«Будем отстаивать права наших спортсменов». Сергей Рутенко о проблеме с Уимблдоном

21 апреля 2022 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уимблдон 2022 пройдет без российских и белорусских теннисистов. Такое решение было принято 20 апреля организаторами турнира Британской ассоциацией лаун-тенниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем отстаивать права наших спортсменов». Сергей Рутенко о проблеме с Уимблдоном-1

Отметим, что наша Арина Соболенко в прошлом году стала полуфиналисткой Уимблдона в одиночном разряде, а Виктория Азаренко также доходила до полуфинала в 2011 и 2012 годах. Ассоциация теннисистов профессионалов и Женская теннисная ассоциация осудили решение организаторов английского турнира, назвав это дискриминацией. К ним присоединились и ряд известных спортсменов. Белорусская федерация тенниса предпринимает все возможные действия по нивелированию сложившейся ситуации.

«Будем отстаивать права наших спортсменов». Сергей Рутенко о проблеме с Уимблдоном-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Есть сложности в силу того, что организация Уимблдона – отдельная организация. Они не подчиняются ни международным федерациям, ни другим спортивным организациям. Мы работаем сообща с Национальным олимпийским комитетом, Министерством спорта и туризма, а также с теннисной федерацией России. Я думаю, что будем отстаивать права наших спортсменов и будем делать все, что от нас зависит. Все, что возможно, чтобы повлиять на это решение. Если не сможем отменить это решение, то как минимум привести ситуацию к тому, чтобы в будущем этого не было.

Читайте также:

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?

# Теннис # Сергей Рутенко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Василина Хондошко стала вице-чемпионкой первенства России по синхронному плаванию
21 апреля 2022 11:56

Василина Хондошко стала вице-чемпионкой первенства России по синхронному плаванию

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами
21 апреля 2022 11:54

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?
21 апреля 2022 11:52

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?