«Будем отстаивать права наших спортсменов». Сергей Рутенко о проблеме с Уимблдоном

Отметим, что наша Арина Соболенко в прошлом году стала полуфиналисткой Уимблдона в одиночном разряде, а Виктория Азаренко также доходила до полуфинала в 2011 и 2012 годах. Ассоциация теннисистов профессионалов и Женская теннисная ассоциация осудили решение организаторов английского турнира, назвав это дискриминацией. К ним присоединились и ряд известных спортсменов. Белорусская федерация тенниса предпринимает все возможные действия по нивелированию сложившейся ситуации.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Есть сложности в силу того, что организация Уимблдона – отдельная организация. Они не подчиняются ни международным федерациям, ни другим спортивным организациям. Мы работаем сообща с Национальным олимпийским комитетом, Министерством спорта и туризма, а также с теннисной федерацией России. Я думаю, что будем отстаивать права наших спортсменов и будем делать все, что от нас зависит. Все, что возможно, чтобы повлиять на это решение. Если не сможем отменить это решение, то как минимум привести ситуацию к тому, чтобы в будущем этого не было.

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