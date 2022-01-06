Игорь Марзалюк: то, что мы наблюдаем в Казахстане, может возникнуть вопрос вообще о существовании государства

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задач много: систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые необходимо увековечить.

Нужно и скорректировать работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ориентируя их на героические подвиги предков. И неслучайно 2022-й – Год исторической памяти. Он пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни нашего народа. Из опыта и просто по-человечески Президент напоминает, что никакие миротворцы, иностранные доброжелатели не смогут наладить отношения внутри страны. Александр Лукашенко призывает казахстанцев вспомнить, что их объединяет – общий дом. Вот только удастся ли в нем остаться хозяевами?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот... Их бандитами кто-то называет – разные там люди – к этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну, пошумели, покричали, хватит (читайте далее). Эти события, безусловно, спустя годы станут историческими. И однажды будут вписаны в учебники, как и многие другие. 2022-й в нашей стране объявлен Годом исторической памяти. За это время нам предстоит систематизировать все, что знаем о своем прошлом, без которого, как известно, не бывает будущего. Впервые за годы своей независимости мы так серьезно подходим к этому вопросу и впервые рядом ставим понятия политики и истории, которые старались развести. Алена Сырова, политический обозреватель:

Наверное, это все же в природе белорусов – сглаживать углы, отодвигать свои интересы, обижая самого себя, стараться не обидеть соседей, не причинить никому неудобств. Красноречивое подтверждение – день, когда наша страна обрела свои границы, мы стали праздновать лишь 82 года спустя тех событий (я о 17 сентября 1939 года). И это в том числе наша недоработка, которая аукнулась в августе 2020-го.