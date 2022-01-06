Игорь Марзалюк: то, что мы наблюдаем в Казахстане, может возникнуть вопрос вообще о существовании государства
Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задач много: систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые необходимо увековечить.
Нужно и скорректировать работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ориентируя их на героические подвиги предков. И неслучайно 2022-й – Год исторической памяти. Он пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни нашего народа.
Из опыта и просто по-человечески Президент напоминает, что никакие миротворцы, иностранные доброжелатели не смогут наладить отношения внутри страны. Александр Лукашенко призывает казахстанцев вспомнить, что их объединяет – общий дом. Вот только удастся ли в нем остаться хозяевами?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот... Их бандитами кто-то называет – разные там люди – к этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну, пошумели, покричали, хватит (читайте далее).
Эти события, безусловно, спустя годы станут историческими. И однажды будут вписаны в учебники, как и многие другие. 2022-й в нашей стране объявлен Годом исторической памяти. За это время нам предстоит систематизировать все, что знаем о своем прошлом, без которого, как известно, не бывает будущего. Впервые за годы своей независимости мы так серьезно подходим к этому вопросу и впервые рядом ставим понятия политики и истории, которые старались развести.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Наверное, это все же в природе белорусов – сглаживать углы, отодвигать свои интересы, обижая самого себя, стараться не обидеть соседей, не причинить никому неудобств. Красноречивое подтверждение – день, когда наша страна обрела свои границы, мы стали праздновать лишь 82 года спустя тех событий (я о 17 сентября 1939 года). И это в том числе наша недоработка, которая аукнулась в августе 2020-го.
Говорим мы больше о символах и о тех, кто их использовал, едва ли бы увидели эти бело-красные полотнища на улицах страны, изувеченной в годы Второй мировой войны людьми, которые под этим флагом оккупировали территории.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Историческая политика, историческая память – это не просто строгая академичная, какая-то научная дисциплина. Нет. Это как раз те сюжеты истории, которые затрагивают наиболее болезненные моменты национальной истории, которые создают национальную консолидацию, выстраивают пантеон национальных героев. Если на эти все вещи идет атака, происходит навязывание нехарактерной для той или иной национальной общности, идентичности. Вообще, остается вопрос о национальной консолидации – то, что мы наблюдаем в Казахстане. Как только возникают такие парадигмы, как только возникают такие вещи, может возникнуть вопрос вообще о существовании государства.
Историю переписывать никто не собирается. Глава государства настаивает – это не в нашем стиле. А вот взглянуть на исторические факты. Именно факты. Не умалчивать их, а рассмотреть их глазами белорусов просто необходимо.
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