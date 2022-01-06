Президент Беларуси: «На что они рассчитывали? Сейчас это уже понятно – что я подниму вертолёты и нанесу удар»

Решение об отправке миротворцев в компетенции главы государства. Комментируя его, Александр Лукашенко неоднократно озвучивает, чем будут заниматься наши военные. И тем, кто спекулирует на теме, и тем, кто не потрудился узнать, что в обязанности миротворческих сил входит прежде всего охрана жизненно важной инфраструктуры, помощь населению, напоминает об этом. Кроме того, каким бы далеким не был Казахстан, ситуация там для нас имеет колоссальное значение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если в союзе, то союзом придется и действовать, особенно в это горячее время. Когда они начинают выть, наши эти беглые оттуда, ну ясно – они отрабатывают деньги. Но встает вопрос: почему не выли, когда 30 тысяч военных были переброшены к границе Беларуси и Польши? Чего не выли? Сейчас уже абсолютно понятно – они хотели устроить провокацию на белорусско-польской границе, они массированно обрабатывали население, в мире в том числе, что я использую тут беглых как оружие там и так далее, не жалею, варвар. Они хотели устроить конфликт на границе. Апогеем стало нарушение государственной границы, когда поливали и светошумовые гранаты бросали. Это было прямое нарушение, нам надо было реагировать. По нашему закону мы должны были ответить огнем. На что они рассчитывали? Сейчас это уже понятно – что я подниму вертолеты и нанесу удар. Я по закону имел право на это, но я понимал, что провокация, самая настоящая. Я этого не сделал – провокация не удалась. Но это так, отвлекаясь от основной темы, чтобы вы понимали, как эта мерзкая каша спецслужбами закручивается. Поэтому мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя (подробнее здесь).