Лукашенко обратился к народу Казахстана: «Пошумели, покричали – хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пошумели, покричали – хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. С этим президентом, Токаевым, можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек. Они должны понимать (казахстанцы), что это их страна и другой страны у них не будет. Поэтому перевернуть страну – дорого будет потом ее восстанавливать. Там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти и встать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства. Но для нас это урок. Еще один урок в том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами.

Проводят досмотр вещей и транспорта, усиливают охрану общественного порядка. Как развивается ситуация в Казахстане? Подробности здесь.