Гигин: мы в этом году подняли интерес к исторической информации. У людей это вызывает живой отклик

Алена Сырова, политический обозреватель:

На этот четверг, 6 января, во Дворце Независимости было запланировано совещание по вопросам реализации исторической политики. Но те исторические события, которые в эти дни разворачиваются в Казахстане, еще до начала встречи стало понятно, что непременно скажутся на повестке.

Для этого совещания во Дворце Независимости был выбран Белый зал. И то, что у входа в него висит именно эта фотография (конечно, висит не первый год), сегодня добавляет особый символизм. Президент Лукашенко и президент Токаев пожимают друг другу руки.

События 2020 года стали переломными в сознании белорусов и с точки зрения своей истории. Эксперты говорят: сейчас как никогда силен запрос и важно его удовлетворить. Иначе это сделают за нас, как уже бывало. И тогда будет поздно доказывать свою правду.