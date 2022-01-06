Гигин: мы в этом году подняли интерес к исторической информации. У людей это вызывает живой отклик

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На этот четверг, 6 января, во Дворце Независимости было запланировано совещание по вопросам реализации исторической политики. Но те исторические события, которые в эти дни разворачиваются в Казахстане, еще до начала встречи стало понятно, что непременно скажутся на повестке.
Для этого совещания во Дворце Независимости был выбран Белый зал. И то, что у входа в него висит именно эта фотография (конечно, висит не первый год), сегодня добавляет особый символизм. Президент Лукашенко и президент Токаев пожимают друг другу руки.
События 2020 года стали переломными в сознании белорусов и с точки зрения своей истории. Эксперты говорят: сейчас как никогда силен запрос и важно его удовлетворить. Иначе это сделают за нас, как уже бывало. И тогда будет поздно доказывать свою правду.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
То, что в обществе, у значительной части, устоялись определенные стереотипы и шаблоны абсолютно антинаучные, это так. Почему произошло? Лидеры того же Белорусского народного фронта – мы сегодня об этом говорили на совещании – провозгласили: гісторыя для іх – гэта зброя. И они использовали историю как определенный инструмент для искажения белорусского национального самосознания и достижения своих политических целей. Как мы будем работать? Сегодня об этой системе тоже говорилось на совещании. У нас есть научные исследования. Это академический язык. Они обоснованы, они выверены, они верифицированы. Но нужно донести до народа. Традиционные наши средства массовой информации – не нужно пренебрегать, нужно помочь нашим ученым выйти на широкое пространство и рассказать людям, чтобы они это услышали.
Лекционная работа, спикеры, наши историки. Историческая информация по количеству запросов с мест, от предприятий, организаций, в частности к нам, в общество «Знание», идет вровень с социально-политической тематикой. И мы в этом году подняли интерес. Посмотрите, как у людей вызывает действительно живой отклик. Это и борьба белорусского народа за воссоединение, 17 сентября 1939 года, это и дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны, это то, что записано у нас в Конституции о борьбе за историческую память. И не только это. Люди хотят знать своих героев, люди требуют, чтобы мы им рассказали. Наша задача – сделать это доступным, понятным языком.
Данилович: наши предки отстояли свое право жить и развиваться так, как считают нужным. И это нам надо сохранять. Читайте здесь.