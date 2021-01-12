Ігар Марзалюк: Аляксандр Лукашэнка – лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны

Новости Беларуси. БССР – фундамент белорусской независимости. Новогодняя ночь 101 год назад стала для нашей страны чем-то большим, нежели очередной гранью двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 января 1919 года была официально провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Впрочем, в тот момент она называлась иначе – Социалистическая Советская Республика Белоруссия. Однако это никоим образом не умаляет ее сути: это заложило историческую основу для нынешней суверенной Беларуси.