Ігар Марзалюк: Аляксандр Лукашэнка – лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны
Новости Беларуси. БССР – фундамент белорусской независимости. Новогодняя ночь 101 год назад стала для нашей страны чем-то большим, нежели очередной гранью двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 января 1919 года была официально провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Впрочем, в тот момент она называлась иначе – Социалистическая Советская Республика Белоруссия. Однако это никоим образом не умаляет ее сути: это заложило историческую основу для нынешней суверенной Беларуси.
Игорь Марзалюк продолжит тему.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
8 снежня 1991 года ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі, што знаходзіцца на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў Беларусі, сабраліся дэлегацыі трох саюзных рэспублік: Расіі на чале з прэзідэнтам Барысам Ельцыным, Украіны, якую ўзначальваў Прэзідэнт Леанід Кучма, і Беларусі – пад кіраўніцтвам старшыні Вярхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча. У выніку перамоў было падпісана «Пагадненне пра стварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў», вядомае таксама як «Белавежскае пагадненне». У яго прэамбуле ўдзельнікі сустрэчы запісалі: «Саюз ССР як суб’ект міжнароднага права і геапалітычная рэальнасць спыніў свае існаванне». 25 снежня 1991 года першы і апошні Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў пайшоў у адстаўку.
15 сакавіка 1994 года Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў новую Канстытуцыю – асноўны закон краіны. Беларусь абвяшчалася ўнітарнай дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавай. Канстытуцыя таксама ўводзіла ў краіне прэзідэнцкую форму праўлення, што істотна змяняла характар і структуру выканаўчай улады.
Ігар Марзалюк:
У выніку другога тура выбараў 10 ліпеня 1994 года Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь быў абраны Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Прыход ва ўладу маладога палітыка новай фармацыі прывёў да істотнага абнаўлення беларускай палітычнай эліты. З гэтага моманту ў найноўшай гісторыі Беларусі пачаўся этап прэзідэнцкага кіраўніцтва.
Інстытут прэзідэнцтва з’яўляецца вядучым органам дзяржаўнай улады, а Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка не толькі юрыдычна, але і фактычна лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны.
Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.