Прямой эфир

Ігар Марзалюк: Аляксандр Лукашэнка – лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны

12 января 2021 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БССР – фундамент белорусской независимости. Новогодняя ночь 101 год назад стала для нашей страны чем-то большим, нежели очередной гранью двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 января 1919 года была официально провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Впрочем, в тот момент она называлась иначе – Социалистическая Советская Республика Белоруссия. Однако это никоим образом не умаляет ее сути: это заложило историческую основу для нынешней суверенной Беларуси.

Игорь Марзалюк продолжит тему.

Ігар Марзалюк: Аляксандр Лукашэнка – лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
8 снежня 1991 года ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі, што знаходзіцца на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў Беларусі, сабраліся дэлегацыі трох саюзных рэспублік: Расіі на чале з прэзідэнтам Барысам Ельцыным, Украіны, якую ўзначальваў Прэзідэнт Леанід Кучма, і Беларусі – пад кіраўніцтвам старшыні Вярхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча. У выніку перамоў было падпісана «Пагадненне пра стварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў», вядомае таксама як «Белавежскае пагадненне». У яго прэамбуле ўдзельнікі сустрэчы запісалі: «Саюз ССР як суб’ект міжнароднага права і геапалітычная рэальнасць спыніў свае існаванне». 25 снежня 1991 года першы і апошні Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў пайшоў у адстаўку.

15 сакавіка 1994 года Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў новую Канстытуцыю – асноўны закон краіны. Беларусь абвяшчалася ўнітарнай дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавай. Канстытуцыя таксама ўводзіла ў краіне прэзідэнцкую форму праўлення, што істотна змяняла характар ​​і структуру выканаўчай улады.

Ігар Марзалюк: Аляксандр Лукашэнка – лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны-4

Ігар Марзалюк:
У выніку другога тура выбараў 10 ліпеня 1994 года Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь быў абраны Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Прыход ва ўладу маладога палітыка новай фармацыі прывёў да істотнага абнаўлення беларускай палітычнай эліты. З гэтага моманту ў найноўшай гісторыі Беларусі пачаўся этап прэзідэнцкага кіраўніцтва.

Інстытут прэзідэнцтва з’яўляецца вядучым органам дзяржаўнай улады, а Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка не толькі юрыдычна, але і фактычна лідэр беларускай дзяржавы, які карыстаецца вялікай падтрымкай насельніцтва краіны.

Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк # Борис Ельцин # Леонид Кучма # Станислав Шушкевич # Михаил Горбачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?
12 января 2021 16:30

Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят
12 января 2021 16:18

В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?
12 января 2021 16:11

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?