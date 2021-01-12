В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она вот уже четверть века помогает детям из разных уголков страны стать счастливее. Кроме сладких подарков, школы-интернаты, социальные приюты и детские дома, в том числе и семейного типа, получили бытовую и компьютерную технику, игрушки и книги. Представители министерств, предприятий и ведомств оказали спонсорскую помощь. Всего около 800 тысяч детей стали участниками благотворительной акции.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования:

Около 100 организаций присоединились к проведению акции. В рамках акции, непосредственно с Министерством образования сотрудничали более 70 организаций, которые перечислили средства, которые в ближайшее время будут направлены на приобретение спортивного оборудования для учреждений образования, находящихся в сельской местности. И, конечно, организации и предприятия различных форм собственности, которые изыскали такую возможность и выделили дополнительно средства в рамках того, что они оказывают помощь свою подшефным организациям, они перечислили средства на общий счет.