В Беларуси завершается благотворительная акция «Наши дети». Её участниками стали около 800 тысяч ребят

Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 января в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она вот уже четверть века помогает детям из разных уголков страны стать счастливее. Кроме сладких подарков, школы-интернаты, социальные приюты и детские дома, в том числе и семейного типа, получили бытовую и компьютерную технику, игрушки и книги. Представители министерств, предприятий и ведомств оказали спонсорскую помощь.
Всего около 800 тысяч детей стали участниками благотворительной акции.
Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования:
Около 100 организаций присоединились к проведению акции. В рамках акции, непосредственно с Министерством образования сотрудничали более 70 организаций, которые перечислили средства, которые в ближайшее время будут направлены на приобретение спортивного оборудования для учреждений образования, находящихся в сельской местности. И, конечно, организации и предприятия различных форм собственности, которые изыскали такую возможность и выделили дополнительно средства в рамках того, что они оказывают помощь свою подшефным организациям, они перечислили средства на общий счет.
Кульминацией новогодней акции стала главная елка страны.
В большом празднике приняли участие более 2 тысяч ребят: это победители олимпиад, спортивных соревнований, а также малыши, которые остались без попечения родителей.
Эпидемиологическая ситуация не помешала новогоднему настроению. Все праздники прошли с соблюдением особых мер безопасности.
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