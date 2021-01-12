Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

Так, в деревне Хотляны будут гадать, водить хороводы, запланирован волочебный обряд. Колядовщики с народными песнями зайдут в гости к односельчанам и поздравят их с праздниками. Финальной точкой праздничных развлечений станет обряд «победа Коляды», для которого специально приготовят стол с народными блюдами, будут играть в игры, танцевать и петь.