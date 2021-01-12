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Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

12 января 2021 16:11
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Новости Беларуси. В Минской области продолжаются рождественские гуляния. Узденский район также предлагает праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?-1

Так, в деревне Хотляны будут гадать, водить хороводы, запланирован волочебный обряд. Колядовщики с народными песнями зайдут в гости к односельчанам и поздравят их с праздниками. Финальной точкой праздничных развлечений станет обряд «победа Коляды», для которого специально приготовят стол с народными блюдами, будут играть в игры, танцевать и петь.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?-4

Галина Баранюк, заведующая Хотлянским сельским домом культуры:
Асноўнае, што мы робім на Святки, мы адштурхоўваемся ад гэтых мясцовых традыцый. У нас тут вадзілі, гэта была абавязкова Каза, да Казы быў Павадыр, Мехоноша (трэба ж камусьці збіраць дабро), Зорканоша, той, хто насіў калядную зорачку, вадзілі Маладзіцу, Каляду, Шчодру.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?-7

Рождественские гуляния продлятся до 21 января.

# Культурные традиции # общество # Галина Баранюк # Фотофакт

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