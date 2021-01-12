Сотни человек обращаются за помощью ежедневно. Как не получить травму, катаясь на тюбинге?

Новости Беларуси. «Осторожно, тюбинг!» Долгожданный снег принес в Беларусь и отнюдь не радостные хлопоты. После катания на надувных «ватрушках» за помощью к медикам ежедневно обращаются сотни человек, десятки госпитализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты не перестают напоминать: надувные сани могут разгоняться до 100 км/ч. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Это как машина, у которой отказали тормоза. Кататься можно только в оборудованных местах, но и там не стоит забывать о правилах безопасности.

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава:

Сегодняшний обход: девочка 14 лет со своей взрослой тетей, уже женщиной – девочка сбивает женщину, обе попадают в больницу. Правда, взрослую женщину отпускают домой, девочка лежит у нас с сотрясением головного мозга.

Двое детей – к нам попадают восьмилетки. Едут на двух тюбингах, тюбинги сталкиваются – они взлетают, ударяются головами. Один с переломом черепа у нас.

Есть возможность избежать этой травмы: либо кататься в специально отведенных местах, либо самим контролировать катание детей. И, конечно, ни в коем случае нельзя кататься там, где есть какие-то препятствия на пути: заборы, автомобили припаркованные, вообще любые препятствия на пути катания.