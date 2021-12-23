Идёт тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте узнаем у наших гостей, как вы относитесь к новогодним гуляньям на улице?

Алина Журкевич, семейный психолог:

У меня в детстве была такая ситуация, что мы праздновали Новый год сначала дома традиционно, а потом выходили на улицу. Но это действительно было очень холодно. И выдержать 15, 20, 30 минут на улице было просто невозможно. И я как-то не понимала на самом деле этого праздника – посмотреть на людей пьяных, попугаться от петард, которые взрываются под ногами. Но потом, наверное, после подросткового возраста все-таки, знаете, атмосфера массовая начала затягивать или, может, как-то люди по-другому стали себя вести.

Алеся Лакина:

Может, хотелось уже – были постарше – встретиться все-таки со своими друзьями, не только с семьей и родственниками? Алина Журкевич:

Да, возможно. Даже если с родственниками выходили, то есть все равно эта атмосфера уже как-то по-другому чувствовалась. А раньше просто выходили, возможно, на большую площадь. А потом, знаете, микрорайоны сами начали организовывать какие-то праздники. Это было, может, как-то более по-домашнему. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вот я только хотела подхватить вашу мысль, что необязательно добираться до какой-то площадки. Ведь это надо на машине или на такси, или на общественном транспорте. Достаточно выйти во двор. И многие, наверное, это практикуют, когда просто спускаются вниз и встречаются с соседями. Алеся, встречали с соседями Новый год?