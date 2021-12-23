Идёт тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей?
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте узнаем у наших гостей, как вы относитесь к новогодним гуляньям на улице?
Алина Журкевич, семейный психолог:
У меня в детстве была такая ситуация, что мы праздновали Новый год сначала дома традиционно, а потом выходили на улицу. Но это действительно было очень холодно. И выдержать 15, 20, 30 минут на улице было просто невозможно. И я как-то не понимала на самом деле этого праздника – посмотреть на людей пьяных, попугаться от петард, которые взрываются под ногами. Но потом, наверное, после подросткового возраста все-таки, знаете, атмосфера массовая начала затягивать или, может, как-то люди по-другому стали себя вести.
Алеся Лакина:
Может, хотелось уже – были постарше – встретиться все-таки со своими друзьями, не только с семьей и родственниками?
Алина Журкевич:
Да, возможно. Даже если с родственниками выходили, то есть все равно эта атмосфера уже как-то по-другому чувствовалась. А раньше просто выходили, возможно, на большую площадь. А потом, знаете, микрорайоны сами начали организовывать какие-то праздники. Это было, может, как-то более по-домашнему.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вот я только хотела подхватить вашу мысль, что необязательно добираться до какой-то площадки. Ведь это надо на машине или на такси, или на общественном транспорте. Достаточно выйти во двор. И многие, наверное, это практикуют, когда просто спускаются вниз и встречаются с соседями. Алеся, встречали с соседями Новый год?
Алеся Бортич, любительница праздновать Новый год вне дома:
Нам приходили такие сообщения, но у нас были другие планы. Мне, кстати, понравилось. Я даже не ожидала, что в общем чате подъезда будет приглашение, что сегодня готовим шашлыки во дворе. Я думаю, если бы немножко заранее, я бы даже замариновала какой-нибудь гламурный шашлычок, если так говорить.
Мне кажется, что люди уже не так часто привыкли алкоголем злоупотреблять. Уже идет такая тенденция общего веселья. На Зыбицкой всегда очень весело. Там танцы, все украшено, такая мини-Европа получается. И много иностранцев я сейчас даже вижу, когда какие-то у нас мероприятия. И это радует.
Мне кажется, что нужно менять традиции и пробовать отмечать Новый год по-разному. Все равно в каждый год тебе захочется чего-то особенного. Но как говорила Фаина Раневская: «Новый год – это когда ты прощаешься со старыми иллюзиями и встретишь свои новые иллюзии».
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