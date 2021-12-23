«Беларусь – это лучше?» Разбираемся, почему вырос интерес к внутреннему туризму
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Светлана, а если все-таки сравнить интерес белорусов к новогоднему досугу, так скажем, в прошлом году и в этом. Интерес изменился как-то или все осталось по-прежнему?
Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:
Нет, знаете, я скажу, что спрос увеличился. Много коллективных заявок стало на экскурсионные туры. Если раньше, к примеру, одно количество автобусов ехало, то, сейчас, можно сказать, что в два раза больше ездит.
Алеся Лакина:
Связываете с пандемией или люди поняли, что Беларусь – это лучше?
Светлана Кубарева:
Мне кажется, люди устали сидеть дома, они хотят праздника. Пускай хоть какая-то возможность есть, но использовать ее. Пускай это будет в Беларуси, недалеко от Минска. Пусть даже это будет просто экскурсионная программа по новогоднему Минску. Но люди готовы, хотят – я это приветствую – молодцы.
Алеся Лакина:
Светлана, расскажите все-таки про самые бюджетные варианты, где можно отметить Новый год? Самые доступные для обычных людей.
Светлана Кубарева:
Самый доступный – наверное, это все-таки усадьба. Снять усадьбу без банкетного процесса.
Алеся Лакина:
А сколько стоит снять усадьбу?
Светлана Кубарева:
По-разному, смотря сколько спален. А многие же снимаю на компанию. Снимается это целым домиком сразу. Если не брать развлекательные программы, поваров, а самим это как-то готовить, мы тоже делали так. Это достаточно приемлемая стоимость. На лоне природы можно взять в достаточно тихом месте, в лесу, дай бог, выпадет снег. Это будет очень романтично.
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