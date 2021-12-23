«Беларусь – это лучше?» Разбираемся, почему вырос интерес к внутреннему туризму

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Светлана, а если все-таки сравнить интерес белорусов к новогоднему досугу, так скажем, в прошлом году и в этом. Интерес изменился как-то или все осталось по-прежнему?

Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:

Нет, знаете, я скажу, что спрос увеличился. Много коллективных заявок стало на экскурсионные туры. Если раньше, к примеру, одно количество автобусов ехало, то, сейчас, можно сказать, что в два раза больше ездит. Алеся Лакина:

Связываете с пандемией или люди поняли, что Беларусь – это лучше? Светлана Кубарева:

Мне кажется, люди устали сидеть дома, они хотят праздника. Пускай хоть какая-то возможность есть, но использовать ее. Пускай это будет в Беларуси, недалеко от Минска. Пусть даже это будет просто экскурсионная программа по новогоднему Минску. Но люди готовы, хотят – я это приветствую – молодцы.