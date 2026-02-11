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Как защититься от простуды? Советами поделился врач

11 февраля 2026 08:00
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11 февраля во всем мире отмечают День больного. Эта дата – повод задуматься не только о лечении, но и о профилактике. В сезон простуд это особенно актуально. Как защитить себя и своих близких, как укрепить иммунитет и когда стоит обращаться к врачу, чтобы банальная простуда не обернулась осложнениями? Советами поделился гость. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Тарасенко, главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Как защититься от простуды? Советами поделился врач -2

Александр Тарасенко, главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если говорить про заболеваемость респираторными инфекционными заболеваниями, то здесь, конечно же, ситуация сезонная у нас уже наблюдается, в том числе и по Минской области. Идет сезонный рост острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Регистрируем и коронавирус, он никуда не ушел. Но, опять же, это сезонная заболеваемость. Как среди взрослого, так и среди детского населения. Конечно, детское население у нас вовлечено в большей степени. Если мы говорим про детей в Минской области, то 62 %. 

Подробности в видео.

# Здоровье # Александра Каштанова # Александр Меженный

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