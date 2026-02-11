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Бывший замдиректора агентства предстанет перед судом за торговлю информацией об объектах недвижимости

11 февраля 2026 07:59
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Бывший замдиректора кадастрового агентства в Минске «торговал» информацией об объектах недвижимости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемый договорился с представителем риэлторских организаций о передаче фотоснимков важных документов. За каждый требовал 10 долларов. 

Бывший замдиректора агентства предстанет перед судом за торговлю информацией об объектах недвижимости-2

Татьяна Дубяго, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Всего с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2025-го обвиняемый направил фотографии в отношении не менее 582 объектов недвижимости. За это он в несколько приемов за год принял от взяткодателей в Минске более 16 тысяч рублей.

Бывшему руководителю предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.

# Коррупция # Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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