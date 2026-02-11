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Полиция Берлина испытывает серьёзные трудности с набором новых сотрудников

11 февраля 2026 07:16
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В Германии нарастает кадровый кризис в правоохранительных органах – полиция Берлина испытывает серьезные трудности с набором новых сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Берлина испытывает серьёзные трудности с набором новых сотрудников-2

Главная причина – неспособность кандидатов выполнить ключевое требование – подтвердить знание немецкого языка. Как выяснилось, более 40 % претендентов не могут успешно написать диктант или пройти устное тестирование. Проблема приобретает особую остроту ввиду грядущего массового ухода сотрудников на пенсию – в ближайшие годы завершат службу около трети действующих полицейских. При этом найти им замену крайне сложно.

# Германия

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