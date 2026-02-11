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Сийярто рассказал о причинах выбора Венгрией технологий Росатома для АЭС «Пакш-2»

11 февраля 2026 07:30
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Сийярто рассказал о причинах выбора Венгрией технологий Росатома для АЭС «Пакш-2»-0

О причинах выбора Венгрией технологий Росатома для строительства АЭС «Пакш-2» рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Русские являются мировыми лидерами в сфере ядерной энергетики», что подтверждено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, указал Сийярто. Также в ходе церемонии заливки 1-го бетона в фундамент новой АЭС он подчеркнул, что возведение станции осуществляется на основе «супертехнологии, лучшей в мире технологии».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Петер Сийярто

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