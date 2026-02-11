Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Говоря сегодня об экспортных составляющих, в основе, конечно, это российский рынок. К примеру, скажу, что по итогам 2025 года экспорт в Российскую Федерацию составил 107,5 %. То есть это достаточно тоже серьезные показатели. Мы не останавливаемся на российском рынке, мы говорим сегодня о рынке дальней дуги, мы говорим сегодня о СНГ. Есть сегодня разработанная программа непосредственно по регионам. Куда, какую продукцию мы сегодня готовы поставлять. Это начиная от цемента, плитки, стекла. То есть все, что касается строительной отрасли.

Что касается планов на новую пятилетку, то акцент на строительстве индивидуального и арендного жилья. Так, планируется ввести не менее пяти миллионов квадратных метров. К 2030 году уровень обеспеченности населения жильем должен увеличиться до 33 квадратов на человека.