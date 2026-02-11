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Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры

11 февраля 2026 07:41
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Строительство арендного жилья, реализация инвестпроектов и расширение внешнеэкономической деятельности. В Минстройархитектуры определены семь целевых параметров развития. Планы работы отрасли, итоги пятилетки озвучили на заседании коллегии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры-2

Так, в последние годы стройкомплекс показывает высокие темпы развития. Рост добавленной стоимости составил 108 %. А доля в ВВП достигла пятилетнего максимума – 6,6 %. Обеспечен стабильный ввод жилья. Более половины объема приходится на индивидуальное строительство. Активными темпами развивался и экспорт.

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры-4

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Говоря сегодня об экспортных составляющих, в основе, конечно, это российский рынок. К примеру, скажу, что по итогам 2025 года экспорт в Российскую Федерацию составил 107,5 %. То есть это достаточно тоже серьезные показатели. Мы не останавливаемся на российском рынке, мы говорим сегодня о рынке дальней дуги, мы говорим сегодня о СНГ. Есть сегодня разработанная программа непосредственно по регионам. Куда, какую продукцию мы сегодня готовы поставлять. Это начиная от цемента, плитки, стекла. То есть все, что касается строительной отрасли.

Что касается планов на новую пятилетку, то акцент на строительстве индивидуального и арендного жилья. Так, планируется ввести не менее пяти миллионов квадратных метров. К 2030 году уровень обеспеченности населения жильем должен увеличиться до 33 квадратов на человека.

# Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь # Александр Студнев

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