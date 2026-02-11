Машина в сугробе: на линию 102 поступил вызов о предположительно нетрезвом водителе

На линию 102 поступил тревожный сигнал – на съезде с внешнего кольца МКАД легковой автомобиль застрял в сугробе. По словам очевидцев, водитель могла находиться в состоянии опьянения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Подозрения подтвердились.

В указанном направлении выбыли сотрудники отдела ГАИ Октябрьского района столицы и задержали водителя – 47-летнюю минчанку с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в организме женщины выявлено 1,7 промилле алкоголя. В отношении правонарушительницы составлен административный материал. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушительницы направлено уведомительное письмо.

– Здравствуйте, ГАИ Октябрьского. Девушка, документы, водительское, техпаспорт ваши. Уже сообщили, что вы были за рулем. Ваша машина? Узнаете?

– Это моя, да, я знаю.

– А что она там делает?

– А я не знаю.

– Не знаете?

– Нет.