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Машина в сугробе: на линию 102 поступил вызов о предположительно нетрезвом водителе

11 февраля 2026 07:37
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На линию 102 поступил тревожный сигнал – на съезде с внешнего кольца МКАД легковой автомобиль застрял в сугробе. По словам очевидцев, водитель могла находиться в состоянии опьянения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Подозрения подтвердились.

Машина в сугробе: на линию 102 поступил вызов о предположительно нетрезвом водителе-2

В указанном направлении выбыли сотрудники отдела ГАИ Октябрьского района столицы и задержали водителя – 47-летнюю минчанку с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в организме женщины выявлено 1,7 промилле алкоголя. В отношении правонарушительницы составлен административный материал. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушительницы направлено уведомительное письмо.

Машина в сугробе: на линию 102 поступил вызов о предположительно нетрезвом водителе-4

– Здравствуйте, ГАИ Октябрьского. Девушка, документы, водительское, техпаспорт ваши. Уже сообщили, что вы были за рулем. Ваша машина? Узнаете? 
– Это моя, да, я знаю.
– А что она там делает? 
– А я не знаю. 
– Не знаете? 
– Нет.

Машина в сугробе: на линию 102 поступил вызов о предположительно нетрезвом водителе-6

За управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрены серьезные санкции. Это крупные штрафы и лишение права управления. ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения – если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными. Сообщите об этом по телефону «102» или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.

# ГАИ

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