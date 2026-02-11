США уничтожили очередное судно контрабандистов в Тихом океане

США нанесли удар по судну в Тихом океане – по официальной версии, оно перевозило наркотики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки двое человек погибли, еще один выжил; его поиски ведет береговая охрана. По данным американского командования, судно принадлежало организациям, признанными террористическими, и двигалось по маршрутам, известным как каналы наркотрафика. Инцидент произошел в рамках операции «Южное копье», которую власти Штатов запустили в ноябре.