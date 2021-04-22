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«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода

22 апреля 2021 14:53
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Новости Беларуси. Причиной коммунального ЧП на улице Уборевича в Минске могло стать нарушение регламента выполнения строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди версий произошедшего также рассматривается износ трубопровода. Об этом 22 апреля рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода-1

В ситуации предстоит разобраться детально. Для установления точных причин аварии изъято видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом ЧП.

К этому моменту уже известны и первые результаты лабораторных исследований проб воды, отобранных в пострадавших районах.

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода-4

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
По отдельным адресам идет превышение по двум показателям: мутность и железо. Наша задача сейчас – промыть сети для того, чтобы как можно быстрее потребители получили воду надлежащего качества.

Обратились в Министерство обороны за помощью. Огромное спасибо, Министерство обороны нам выделило 18 автоцистерн с водой.

На сегодня в Минске задействовано 26 цистерн с водой. Сейчас идет активно промывка сетей. У всех потребителей есть вода.

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На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады. О фактах ухудшения качества воды горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы.

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода-7

Жителям пострадавших районов санэпидемслужба Минска по-прежнему рекомендует пока не использовать воду из крана. Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» проводится дополнительный контроль качества – отобраны новые пробы воды. Исходя из результатов будет понятно, сколько времени понадобится на промывку сетей.

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Напомним, из-за аварии на территории одной из строительных площадок без водоснабжения остались жители сразу трех районов столицы – Октябрьского, Ленинского и Заводского. Также в зоне ЧП оказался поврежден и подземный газопровод, временно было ограничено движение транспорта, затопило проезжую часть.

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода-10

Восстановительные работы велись всю ночь. На место оперативно прибыли аварийные бригады «Минскводоканала» и «Мингаза». Благодаря слаженной работе всех служб водоснабжение было восстановлено около 01:30.

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# Водоснабжение # общество # Александр Дорохович # Антон Голоскок # Григорий Гетюк # Фотофакт

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