«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода
Новости Беларуси. Причиной коммунального ЧП на улице Уборевича в Минске могло стать нарушение регламента выполнения строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди версий произошедшего также рассматривается износ трубопровода. Об этом 22 апреля рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
В ситуации предстоит разобраться детально. Для установления точных причин аварии изъято видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом ЧП.
К этому моменту уже известны и первые результаты лабораторных исследований проб воды, отобранных в пострадавших районах.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
По отдельным адресам идет превышение по двум показателям: мутность и железо. Наша задача сейчас – промыть сети для того, чтобы как можно быстрее потребители получили воду надлежащего качества.
Обратились в Министерство обороны за помощью. Огромное спасибо, Министерство обороны нам выделило 18 автоцистерн с водой.
На сегодня в Минске задействовано 26 цистерн с водой. Сейчас идет активно промывка сетей. У всех потребителей есть вода.
«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?
На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады. О фактах ухудшения качества воды горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы.
Жителям пострадавших районов санэпидемслужба Минска по-прежнему рекомендует пока не использовать воду из крана. Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» проводится дополнительный контроль качества – отобраны новые пробы воды. Исходя из результатов будет понятно, сколько времени понадобится на промывку сетей.
Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича
Напомним, из-за аварии на территории одной из строительных площадок без водоснабжения остались жители сразу трех районов столицы – Октябрьского, Ленинского и Заводского. Также в зоне ЧП оказался поврежден и подземный газопровод, временно было ограничено движение транспорта, затопило проезжую часть.