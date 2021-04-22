«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода

Новости Беларуси. Причиной коммунального ЧП на улице Уборевича в Минске могло стать нарушение регламента выполнения строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди версий произошедшего также рассматривается износ трубопровода. Об этом 22 апреля рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

К этому моменту уже известны и первые результаты лабораторных исследований проб воды, отобранных в пострадавших районах.

В ситуации предстоит разобраться детально. Для установления точных причин аварии изъято видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом ЧП.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

По отдельным адресам идет превышение по двум показателям: мутность и железо. Наша задача сейчас – промыть сети для того, чтобы как можно быстрее потребители получили воду надлежащего качества.

Обратились в Министерство обороны за помощью. Огромное спасибо, Министерство обороны нам выделило 18 автоцистерн с водой.

На сегодня в Минске задействовано 26 цистерн с водой. Сейчас идет активно промывка сетей. У всех потребителей есть вода.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?

На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады. О фактах ухудшения качества воды горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы.