Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича

Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено сразу в трех районах – Октябрьском, Ленинском и Заводском. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.

Новости Беларуси. Проблемы с водой. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как только что сообщил нашему телеканалу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сейчас активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.

А чтобы компенсировать отсутствие питьевой воды, в пострадавшие районы оперативно направят автоцистерны. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала».

Ситуацию нам прокомментировал руководитель этого предприятия Федор Римашевский.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Произошло повреждение водовода диаметром 1000 мм в районе улицы Уборевича, 176 на территории стройплощадки. В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения силами аварийных бригад «Минскводоканала». Организован мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.