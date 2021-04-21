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Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича

21 апреля 2021 20:25
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Новости Беларуси. Проблемы с водой. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено сразу в трех районах – Октябрьском, Ленинском и Заводском. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича-1

Как только что сообщил нашему телеканалу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сейчас активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича-4

А чтобы компенсировать отсутствие питьевой воды, в пострадавшие районы оперативно направят автоцистерны. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала».

Ситуацию нам прокомментировал руководитель этого предприятия Федор Римашевский.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Произошло повреждение водовода диаметром 1000 мм в районе улицы Уборевича, 176 на территории стройплощадки. В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения силами аварийных бригад «Минскводоканала». Организован мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича-7

Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.

# Водоснабжение # общество # Александр Дорохович # Федор Римашевский # Фотофакт

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