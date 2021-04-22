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«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната

22 апреля 2021 14:03
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Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната-1

В формате диалога именитый атлет отвечал на вопросы мальчиков и девочек. Говорили не только о пути спортсмена, но и о жизненных ценностях. В свою очередь воспитанники учреждения подготовили для гостя творческие номера: стихи, песни и танцы.

«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната-4

Особенным подарком стала икона, которую дети нарисовали собственными руками.

«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната-7

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:
Дети очень ждали этой встречи. Во-первых, встреча уже два года назад состоялась первая, и дети знали уже Алексея. Некоторые связывались и по телефону, и в соцсетях с Алексеем. И поэтому каждый ребенок хотел дотронуться до Алексея, многие дети хотели что-то нарисовать, сделать какую-то свою творческую работу, чтобы лично подарить.

«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната-10

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию:
Я вижу, как открываются их сердца на этих мероприятиях. Я читаю их комментарии после наших встреч и отчетливо осознаю, что жив-то я остался в мире этом, видимо, не просто так. Именно та работа нашего благотворительного фонда, волонтерского движения в Республике Беларусь, она и должна быть направлена на поддержку друг друга. Когда мы вместе, мы преодолеем все трудности. Мы выстоим и останемся победителями.

«Жив я остался в мире этом, видимо, не просто так». О каких важных вещах Алексей Талай говорил с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната-13

К встрече с Алексеем Талаем воспитанники подготовили выставку творческих работ. Тематика – светлый праздник Пасхи.

# Государственная социальная политика # общество # Алексей Талай # Елена Петрашкевич # Фотофакт

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