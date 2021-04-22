«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?

Новости Беларуси. Всю минувшую ночь в столице устраняли последствия крупной коммунальной аварии – прорыв водопровода на улице Уборевича в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всю минувшую ночь в столице устраняли последствия крупной коммунальной аварии – прорыв водопровода на улице Уборевича в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за аварии на территории одной из строительных площадок без водоснабжения остались жители сразу трех районов – Октябрьского, Ленинского и Заводского.
Также в зоне ЧП оказался поврежден и подземный газопровод, временно было ограничено движение транспорта, затопило проезжую часть.
Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича
На место оперативно прибыли аварийные бригады «Минскводоканала» и «Мингаза». Повреждение водопровода полностью локализовано. Благодаря слаженной работе всех служб водоснабжение было восстановлено около 01:30.
Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома
В пострадавшие районы городские власти организовали подвоз питьевой воды.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наша задача: чтобы в первую очередь объекты социального назначения – детские сады, школы, больницы – были обеспечены водой питьевого качества. Каждый час мы будем мониторить качество воды и, соответственно, рассчитываем, что в кратчайшие сроки вода будет того качества, которое привыкли видеть потребители.
На протяжении всей ночи продолжались работы по очистке сетей. Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды.
О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.