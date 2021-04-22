Прямой эфир

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?

22 апреля 2021 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всю минувшую ночь в столице устраняли последствия крупной коммунальной аварии – прорыв водопровода на улице Уборевича в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-1

Из-за аварии на территории одной из строительных площадок без водоснабжения остались жители сразу трех районов – Октябрьского, Ленинского и Заводского.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-4

Также в зоне ЧП оказался поврежден и подземный газопровод, временно было ограничено движение транспорта, затопило проезжую часть.

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-7

На место оперативно прибыли аварийные бригады «Минскводоканала» и «Мингаза». Повреждение водопровода полностью локализовано. Благодаря слаженной работе всех служб водоснабжение было восстановлено около 01:30.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-10

В пострадавшие районы городские власти организовали подвоз питьевой воды.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-13

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наша задача: чтобы в первую очередь объекты социального назначения детские сады, школы, больницы были обеспечены водой питьевого качества. Каждый час мы будем мониторить качество воды и, соответственно, рассчитываем, что в кратчайшие сроки вода будет того качества, которое привыкли видеть потребители.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-16

На протяжении всей ночи продолжались работы по очистке сетей. Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды.

«Каждый час мы будем мониторить качество воды». Что сейчас происходит на месте прорыва водопровода в Минске?-19

О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.

# Водоснабжение # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства
21 апреля 2021 20:34

На что рассчитывать аграриям, когда на 520 гектаров приходится четыре трактора и шесть сеялок? История одного хозяйства

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича
21 апреля 2021 20:25

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича

«Чтобы сохранить то, что делали наши деды». Как в вилейском Доме ремёсел возрождают ручное ткачество
21 апреля 2021 19:58

«Чтобы сохранить то, что делали наши деды». Как в вилейском Доме ремёсел возрождают ручное ткачество