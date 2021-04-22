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Брестскую, Минскую области и Минск занесут на Республиканскую доску Почёта. Президент подписал указ

22 апреля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Брестскую и Минскую области, а также Минск занесут на Республиканскую доску Почета за высокие достижения в сфере социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Брестскую, Минскую области и Минск занесут на Республиканскую доску Почёта. Президент подписал указ-1

Кроме двух областей и столицы определены еще 65 победителей из числа районов, городов, районов в городах и организаций.

Брестскую, Минскую области и Минск занесут на Республиканскую доску Почёта. Президент подписал указ-4

Отметим, что занесение на Республиканскую доску Почета – общественное признание весомого вклада граждан и коллективов предприятий в развитие страны. Ее официальное открытие состоится в канун Праздника труда.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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