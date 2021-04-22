Брестскую, Минскую области и Минск занесут на Республиканскую доску Почёта. Президент подписал указ

Новости Беларуси. Брестскую и Минскую области, а также Минск занесут на Республиканскую доску Почета за высокие достижения в сфере социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Кроме двух областей и столицы определены еще 65 победителей из числа районов, городов, районов в городах и организаций.