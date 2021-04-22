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Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»

22 апреля 2021 08:24
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в пострадавших в результате прорыва водопровода районах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло вечером 21 апреля на улице Уборевича.  

На данный момент авария локализована. Ее причины устанавливаются. На месте работают аварийные бригады.  

Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»-1

На данный момент авария локализована. Ее причины устанавливаются. На месте работают аварийные бригады. Подача воды и газа к этому моменту в квартиры жильцов возобновлена. Организован также подвоз питьевой воды. В первую очередь ею обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.  

«Минскводоканал» о ЧП с водой: «После таких повреждений, как правило, наблюдается ухудшение качества воды»

Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»-4

Меж тем жителям пострадавших районов санэпидемслужба Минска рекомендует пока не использовать воду из крана.   

Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»-7

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» проводится лабораторный контроль качества воды.  

Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»-10

Григорий Гетюк, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:  
В настоящее время в лаборатории проводится исследование соответствующее. До получения результатов мы рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду, а использовать бутилированную либо привозную воду. Предварительный результат будет в первой половине сегодняшнего дня, окончательный – в течение дня.  

Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»-13

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# Водоснабжение # общество # Григорий Гетюк # Фотофакт

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