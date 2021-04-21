Прямой эфир

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома

21 апреля 2021 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-1

Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-4

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-6

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады, чтобы локализовать повреждение. Ожидается, что это произойдет в самое ближайшее время.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-9

После начнется восстановление водоснабжения, правда, на это потребуется время.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-12

Также специалисты уточнили, что в пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала». Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы.

Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома-15

О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую УП «Минскводоканал». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.

Как нашему каналу только что сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович, активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.

# Водоснабжение # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: «Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура»
21 апреля 2021 19:46

Григорий Азарёнок: «Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура»

«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?
21 апреля 2021 18:52

«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?

Об экстремизме, массовых мероприятиях и недопущении реабилитации нацизма. Какие резонансные законопроекты одобрили в Беларуси?
21 апреля 2021 18:41

Об экстремизме, массовых мероприятиях и недопущении реабилитации нацизма. Какие резонансные законопроекты одобрили в Беларуси?