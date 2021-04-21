Почему сразу в нескольких районах Минска отсутствует водоснабжение? Комментарий Мингорисполкома

Новости Беларуси. Вечером 21 апреля многие жители Минска остались без водоснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в «Минскводоканале», оно нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина – повреждения крупного водопровода на одной из стройплощадок.

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады, чтобы локализовать повреждение. Ожидается, что это произойдет в самое ближайшее время.

После начнется восстановление водоснабжения, правда, на это потребуется время.

Также специалисты уточнили, что в пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте «Минскводоканала». Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы.

О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую УП «Минскводоканал». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.

Как нашему каналу только что сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович, активно идет работа по ликвидации ЧП. Специалисты рассчитывают, что вода будет подана потребителям в течение 1-1,5 часов.