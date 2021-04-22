«Минскводоканал» о ЧП с водой: «После таких повреждений, как правило, наблюдается ухудшение качества воды»

На данный момент авария локализована. Ее причины устанавливаются. На месте работают аварийные бригады.

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в пострадавших в результате прорыва водопровода районах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло вечером 21 апреля на улице Уборевича.

Подача воды и газа к этому моменту в квартиры жильцов возобновлена. Организован также подвоз питьевой воды.

В первую очередь ею обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.

«Минскводоканал» уточняет, что в случае необходимости локации автоцистерн могут быть изменены.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Произошло повреждение трубопровода хозпитьевого водоснабжения диаметром 1000 мм. Наблюдались перебои водоснабжения, в связи с чем были предприняты оперативные меры для локализации повреждений и восстановления водоснабжения.

После таких повреждений, как правило, наблюдается ухудшение качества воды, в связи с чем мы ведем мониторинг, выявляем эти случаи и проводим необходимые регламентные работы.