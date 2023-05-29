«И социальная защита, и возможность получения качественного образования». Как государство защищает права ребёнка?

Кирилл Казаков, СТВ: Поколение изменилось. Валентина Витальевна, а на самом деле в обращениях граждан либо на встречах вопросы возникают, которые мы обсуждаем? Условно говоря, каким образом защитить детей, о недостаточности образования, как кажется. И в недостаточности наказания.

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ: А что на повестке вашей комиссии? Мы говорим: соблюдать права ребенка, защищать права ребенка. Что мы сейчас первостепенно в это вкладываем?

Валентина Ражанец: Да, не превалируют, но тем не менее в педагогических коллективах, с родителями в общении чувствуется обеспокоенность и встревоженность. Печально то, что те, кто должен защитить детей от бед, сами наносят им травму, приносят им некий моральный и физический ущерб.

Валентина Ражанец:

Всеобъемлющее понятие. В Национальной комиссии нет мелочных вопросов: это не только защита от каких-то противоправных действий, это и социальная защита, и возможность получения качественного образования, это достойные условия жизни, адресная помощь в различных аспектах. Если, к примеру, ребенок нуждается в каких-то дополнительных средствах реабилитации, конечно, комиссия на это обращает внимание.

То есть мы проводим приемы, что касается Национальной комиссии по правам ребенка, приемы не только здесь, в столице, не только на рабочих местах, но и выездные приемы. Там, на местах, приходят и рассказывают о ситуациях своих. В некоторых можно помочь, в некоторых есть какие-то препятствия законодательного уровня, и тогда мы смотрим, что надо исправить, чтобы помочь этим людям. На приемах депутатских, безусловно, этому вопросу уделяется огромное внимание. Мы бываем в школах, общаемся с коллективом педагогов и с учащимися и видим по настроению, что же детей волнует. Когда с ними говоришь об обычных житейских вещах, мы не по какой-то методичке общаемся, мы говорим о том, что волнует сегодня нас и что волнует их.

Кирилл Казаков:

А говорят ли они искренне?

Валентина Ражанец:

Естественно. Где-то у кого-то затаенное чувство, но, когда они вместе с тобой идут к памятнику воину, захороненному со времен Великой Отечественной, начинают заниматься уборкой, начинают собирать средства.

Алена Сырова:

Давайте не будем кривить душу, зачастую это одни ребята. Те ребята, которые в БРСМ, в БРПО, а как раз-таки на кривую дорожку становятся дети, у которых совершенно другие интересы. Возможно, где-то не по их вине.

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