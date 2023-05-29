«Тема, которая может годами скрываться». Как определить, что ребёнок подвергся насилию?
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
«Действия сексуального характера совершались родным дядей». Школьный педагог-психолог выявила такой случай.
Алена Сырова, СТВ:
Смотрите, как вообще в принципе у нас это все работает и все это устроено? Кто-то мне рассказывал, что для того, чтобы школьный психолог работал с ребенком, нужно обязательное согласие его официального представителя. Так это или нет?
Екатерина Трофименко, педагог-психолог средней школы № 111 Минска:
Да, это так. Но на некоторые виды диагностик, по закону о психологической помощи, как раз в рамках профилактики проводится психоэмоциональный мониторинг и анкетирование по насилию мы проводим в рамках профилактики, захватывая всех.
Алена Сырова:
Как можно из всего множества детей выявить тех, кто находится в таком уязвимом состоянии?
Екатерина Трофименко:
По разным признакам. То же депрессивное состояние. Мы постоянно с педагогами говорим, чтобы наблюдали за детьми. Например, в тетрадках они что-то указывают, бывает, кресты рисуют. То есть замечайте малейшее и говорите психологу, чтобы я обратила внимание. Зачастую то же депрессивное состояние может иметь под собой 40 причин, необязательно насилие. Это такая тема, которая может годами скрываться. Это стыдно, это как-то неприемлемо.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, есть ли действенные методички, по которым можно, поговорив с ребенком, понять, что он попал в беду?
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
Прямо таких действенных, чтобы задал вопросы, а ребенок на них ответил, наверное, нет. Все-таки я соглашусь с коллегой, в большей степени это наблюдение, разговоры с ребенком, малейшие замечания в изменении его поведения. Если это дети маленькие… Часто мы слышим, что насилие совершается в отношении совсем маленьких детей, детсадовского возраста. Что делают дети такого возраста? Они играют. И пришел дядя, как правило, все-таки мы считаем, что педофилы – это мужчины, пришел дядя со мной поиграть. И тогда в игровой деятельности ребенка можно увидеть объекты игры, которые так или иначе можно отнести к сексуальному взаимодействию. В рисунках ребенка можно увидеть угрожающие вещи. Ребенок может быть тревожным, грустным, отказываться от игры, перестать играть и разговаривать. Да, за этим предполагаться может много чего, тем не менее ребенок может избегать взаимодействия с отчимом, допустим, или с дядей родным, тренером, учителем. Зачастую, если мы спросим обывателя, кто такой педофил в глазах обычного человека?
Кирилл Казаков:
Чаще всего, практически идеальный семьянин.
Валентина Солодухо:
Это уже версия следующая. Обычно скажут: это насильники, убийцы детей. В реальной картине мира это не так. Как правило, это чужой человек. А родители говорят: ты конфетку не бери, за дом не ходи. А ведь очень часто педофилами являются как раз таки близкие знакомые, знакомые семьи, родственники, тети тоже бывают, к сожалению, педофилами, дяди, тренеры и учителя, которым дети, безусловно, доверяют. И существует одно очень такое примитивное чувство – это страх. Страх, что не поймут. Страх, что обвинят самого, что ты являлся провокатором действий другого человека. Это зачастую является причиной, что мы очень поздно замечаем, обращаем наше внимание и даже хотим поверить.
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