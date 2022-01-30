«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Я знаю, что многие из тех молодых людей, кто не попал во Дворец Республики, следили за Посланием. Давай узнаем, что они думают об это речи Президента.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Как они считали посылы Президента.
Если мы хотим достичь чего-то, это можно сделать только посредством упорного и ударного труда. Как выразился Александр Григорьевич, деньги на деревьях не растут. И батоны, соответственно, оттуда тоже не сорвешь.
Молодежь сегодня крайне заинтересована в политической составляющей нашего государства.
Обозначил и три вопроса белорусам. Для настоящего патриота, на мой взгляд, ответ очевиден. Он положителен.
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