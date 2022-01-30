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«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?

30 января 2022 19:24
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Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Я знаю, что многие из тех молодых людей, кто не попал во Дворец Республики, следили за Посланием. Давай узнаем, что они думают об это речи Президента.  

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?-4

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Как они считали посылы Президента.  

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?-7

Если мы хотим достичь чего-то, это можно сделать только посредством упорного и ударного труда. Как выразился Александр Григорьевич, деньги на деревьях не растут. И батоны, соответственно, оттуда тоже не сорвешь.  

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?-10

Молодежь сегодня крайне заинтересована в политической составляющей нашего государства.  

«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?-13

Обозначил и три вопроса белорусам. Для настоящего патриота, на мой взгляд, ответ очевиден. Он положителен.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Ольга Коршун # Фотофакт

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