«Деньги на деревьях не растут». Какие выводы молодёжь сделала из Послания Президента?

Новости Беларуси. Послание в 2022 году было особенным. Не только по содержанию, но и по форме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Я знаю, что многие из тех молодых людей, кто не попал во Дворец Республики, следили за Посланием. Давай узнаем, что они думают об это речи Президента.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Как они считали посылы Президента.

Если мы хотим достичь чего-то, это можно сделать только посредством упорного и ударного труда. Как выразился Александр Григорьевич, деньги на деревьях не растут. И батоны, соответственно, оттуда тоже не сорвешь.