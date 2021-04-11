«И мы хотим к этому прийти?» Вот что говорит белорусский шахтёр на пенсии о политических партиях

Евгений Пустовой, корреспондент: Но впустят ли в него, например, агрария из Климовичей и/или многодетного отца из Каменной Горки? Да, они могут утолить амбиции тех, кто хотел рулить не только дорогими паркетниками, но еще и какой-то частью общества. Да, у городских элит запрос на это есть. А вот, например, давайте послушаем мнение обычного белоруса, шахтера на пенсии.

Станислав Стариков, общественный активист:

Неужели вы думаете, что, если у нас соберется несколько партий, – а они еще захотят в депутаты по партийному списку – вы представляете, кто туда придет, какие люди? Мою партию не избрали? Ну, естественно, я закричу: «Фальсификация!» Как это меня не… Люди, на улицы! Вперед! Майдан! Что, не будет этого? Будет. Вон, Киргизия, как два года, так и пошло. Сегодня на Украине, там куча партий и там мордобой – никакой власти, ничего, страна вон как живет. Что в Молдавии делается? В Грузии что творится? И мы хотим к этому прийти? И вот эти люди, разве вы не видите, что за вашей спиной? Сегодня взорвалась самая демократичная страна мира: две партии, и те не поделились, молотятся между собой.

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