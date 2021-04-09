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Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий

09 апреля 2021 16:40
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Новости Беларуси. Нужны ли Беларуси новые партии? И если да, то каким путем к ним идти? Вопрос партийного строительства 9 апреля обсуждали на совещании у Президента. Тема непростая, и, напомним, впервые за долгое время серьезно прозвучала на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, необходимо пересмотреть соответствующий закон. А в качестве аргумента – опыт зарубежных стран.

Да, действительно, сегодня в белорусском обществе есть запрос на политические партии. Только вот готово ли само общество к этому?

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий-1

Ведь даже если вновь вернуться к западному опыту, то как раз там эта система формировалась годами. А у нас на данный момент из 15 зарегистрированных партий далеко не все работают на результат. Поэтому подходить к вопросу, скорее всего, придется очень взвешенно.

Ксения Худолей следила за разговором во Дворце Независимости.

Борьба за влияние, лоббирование собственных интересов, разрушительный инструмент в руках амбициозных. Это абсолютно не цель политической партии как таковой, но примеров в ряде стран хватает. В современном мире само понятие настолько размыто и дискредитировано, что представить всю серьезность этой гражданской ячейки порой непросто.

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий-4

Актуализировать принципы партийного строительства в нашей стране – одно из решений шестого Всебелорусского собрания. Идти к реализации этой идеи нужно осторожно, понимая риски и смотря далеко вперед. И это тема дня во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному компартией, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал Советского Союза и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство. Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознаем, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми – с народом.

Моя позиция в вопросах этого самого строительства партийного осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных.

Кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий. Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Но все-таки будоражит. Мы это видим и обязательно должны учитывать.

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий-10

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# Белорусские партии # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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