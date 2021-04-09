Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий

Новости Беларуси. Нужны ли Беларуси новые партии? И если да, то каким путем к ним идти? Вопрос партийного строительства 9 апреля обсуждали на совещании у Президента. Тема непростая, и, напомним, впервые за долгое время серьезно прозвучала на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, необходимо пересмотреть соответствующий закон. А в качестве аргумента – опыт зарубежных стран. Да, действительно, сегодня в белорусском обществе есть запрос на политические партии. Только вот готово ли само общество к этому?

Ведь даже если вновь вернуться к западному опыту, то как раз там эта система формировалась годами. А у нас на данный момент из 15 зарегистрированных партий далеко не все работают на результат. Поэтому подходить к вопросу, скорее всего, придется очень взвешенно. Ксения Худолей следила за разговором во Дворце Независимости. Борьба за влияние, лоббирование собственных интересов, разрушительный инструмент в руках амбициозных. Это абсолютно не цель политической партии как таковой, но примеров в ряде стран хватает. В современном мире само понятие настолько размыто и дискредитировано, что представить всю серьезность этой гражданской ячейки порой непросто.

Актуализировать принципы партийного строительства в нашей стране – одно из решений шестого Всебелорусского собрания. Идти к реализации этой идеи нужно осторожно, понимая риски и смотря далеко вперед. И это тема дня во Дворце Независимости.