Алексей Богданов: «Нашу продукцию на постсоветском пространстве хорошо помнят, лояльность покупателей высокая»

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов. Белорусская делегация на неделе вернулась с двух масштабных форумов, которые проходили в Таджикистане. Узнаем результаты переговоров, подведем итоги года и немного поговорим о предстоящем «Белагро-2021». Евгений Поболовец, СТВ:

Я так понимаю, это первое интервью у вас в должности заместителя министра. Эта новость о назначении застала вас прямо во время командировки. В Таджикистане проходил бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан», там же проходил еще один форум «ТаджБелАгро». Какие итоги? Какие результаты?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Более 100 человек, 64 белорусские компании представлены были на выставке, на двух бизнес-форумах. Причем один бизнес-форум был трехсторонний: «Беларусь – Таджикистан – Афганистан». 30 предпринимателей приехали специально из Афганистана, мы с ними тоже вели серьезные переговоры. Уже 7,1 миллиона долларов – было подписано в рамках этого визита белорусской делегации. В целом за прошлый год мы нарастили поставки в Таджикистан. 9,5 миллиона долларов поставили, на 40 % больше, чем в 2019-м. Хотя год был сложный, пандемический, но нам удалось здесь не отстать. «Мы широко продаем наши товары, более чем в 116 стран мира» Евгений Поболовец:

За счет чего удалось это сделать? Насколько большой интерес у представителей азиатских стран к нашей продукции?

Алексей Богданов:

В целом мы широко продаем наши товары, более чем в 116 стран мира. В Азии и в Таджикистане в частности, где мы были, мы сделали акцент на продвижение белорусского продовольствия, именно в торговых сетях расширить ассортимент поставляемой продукции. Нашу продукцию на постсоветском пространстве хорошо помнят, знают, лояльность покупателей очень высокая к нашим товарам. Выстраиваются буквально очереди. Мы стремимся войти в сети, занять хорошее место на полке, нередко создаются и специализированные магазины с белорусскими товарами. Такое мы тоже практикуем, поэтому мы в направлении расширения поставок продовольственных товаров будем работать и дальше. Евгений Поболовец:

Мы не были на этих переговорах, мы не знаем, как они проходят. Давайте немного смоделируем. Допустим, приезжает предприниматель из Афганистана и говорит: «Я хочу купить белорусский трактор или белорусскую продукцию, потому что...»

Алексей Богданов:

Это высокое качество и безопасность как продовольствия, так и товаров широкого потребления. И это, наверное, является самым главным в продвижении наших товаров. Мы стараемся поддерживать высокие стандарты качества наших товаров. Евгений Поболовец:

Интерес есть из разных стран, в том числе из регионов, которые, может, ментально не так близки Беларуси. Легко ли находить общий язык с такими партнерами? Алексей Богданов:

Новые рынки сбыта, безусловно, требуют и продвижения со стороны государственных органов, и серьезного труда со стороны предприятий. Почему? Первое – необходимо пройти сертификацию. Это очень сложный процесс. Здесь наши ветеринарные службы, инспекции работают над тем, чтобы эти вопросы решать. Необходимо подстроиться под вкусовые предпочтения того или иного региона. Где-то любят сладкое. Например, во Вьетнаме. Где-то не любят сладкое, например, в Китае меньше потребляют сладких товаров. Зефир специально для китайского рынка пытаемся делать, чтобы он был менее сладким. И другие товары, их можно перечислять очень долго. Но в целом эта работа комплексная и требует усилий как от государственных органов, так и от предприятий.

«Проблемы везде есть, но мы уже давно перестроились как в производственных процессах, так и в продвижении наших товаров» Евгений Поболовец:

Давайте уточним один момент. Часто приходится слышать критику в адрес наших предприятий, что они не так занимаются маркетингом. Может, не так активно, не в должной мере занимаются продвижением своих товаров. Вы как человек, который участвует в этих переговорах, видите весь процесс изнутри – насколько мобильны наши предприятия? Мы действительно можем быстро переориентироваться и учесть все пожелания покупателя? Алексей Богданов:

Буду откровенен, конечно, проблемы везде есть, но в целом мы уже давно перестроились как в производственных процессах, так и в продвижении наших товаров, в том числе в маркетинге. Ярким примером моих слов могут быть ситуации, когда возникали какие-то проблемы в том или ином регионе и предприятия быстро перестраивали свои производственные процессы под необходимость поставок товаров в другие страны мира. Мы оперативно сертифицировали за последние пять лет 54 предприятия на стандарты «Халяль» под мусульманские страны, потому что мы видим, что там спрос населения на товары будет расти. Например, выходим на рынок Китая, где мы уже тоже практически всю молочку сертифицировали, 17 предприятий по говядине, девять птицефабрик, по рыбе. Там тоже есть свои китайские требования. Яркий пример – мясопереработка, говядина. Сюда специально приезжали китайские технологи, обучали наших технологов китайскому стандарту по разделке говядины. Оперативно все сделано, сегодня говядина наша поставляется в больших объемах в Китай. Евгений Поболовец:

А в цифрах как это выражается?

Алексей Богданов:

За прошлый год в Китай мы экспортировали на сумму 255 миллионов долларов США всех наших товаров. Евгений Поболовец:

Это много или мало? Алексей Богданов:

Это много. Это рост к уровню 2019 года в 1,9 раза. Есть уже статистика за два месяца – рост в 2,2 раза, 35 миллионов долларов мы уже поставили продовольствия. Евгений Поболовец:

Насколько я понимаю, наши предприятия не брошены на произвол судьбы – вы самостоятельно как-то там пытайтесь пробиться на какой-то рынок. То есть государство в вашем лице подставляет довольно серьезное плечо.

Алексей Богданов:

Есть же и законы, и указы, которые поддерживают экспорт нашего продовольствия. Со стороны Министерства разработаны экспортные стратегии до 2025 года, экспортные стратегии развития молочной, мясной отраслей, поэтому здесь все идет планово, под контролем. Отмечу, что мы в этом году планируем подойти к уровню в 6 миллиардов долларов США, по нашим планам к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме 7 миллиардов долларов. Евгений Поболовец:

За счет чего?

Алексей Богданов:

За счет того, что будет расти и производство. В прошлом году мы произвели 7,8 миллионов тонн молока. А к 2025 году планируем 9,2. Мяса, например, всех видов мы производим 1,26 миллионов тонн. К 1,5 миллионам планируем подойти к 2025 году. Для этого мы проводим внутренние инвестиции, то есть предприятия сами работают со своими сырьевыми зонами. Например, перерабатывающие мясные, молочные предприятия. Инвестируют в молочно-товарные фермы. Также мы привлекаем и инвесторов со стороны. Например, сегодня мы ведем переговоры и с китайскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы инвестировать в строительство молочно-товарных ферм и ферм по производству говядины, мясных пород.

«По итогам прошлого года КНР вышла на третье место среди всех покупателей белорусского продовольствия» Евгений Поболовец:

У нас больше шла речь об азиатском рынке, говорили о Китае. Насколько я понимаю, Беларусь активно продвигает свою продукцию в любые страны мира. Вы уже назвали – 116 государств. Какие рынки нам еще интересны? Где нас нет, а мы бы хотели быть? Алексей Богданов:

В первую очередь, конечно, самый населенный регион – это Азия во главе с Китайской Народной Республикой, с кем мы активно работаем. По итогам прошлого года КНР вышла на третье место среди всех покупателей белорусского продовольствия после Российской Федерации и Казахстана, обогнав Украину. Поэтому этот регион будет расти. Что мы хотим в этих регионах сделать? Мы хотим не просто нарастить объем поставок уже того, что поставляется, а расширить линейку и ассортимент поставляемой продукции. В первую очередь мы добиваемся того, чтобы наши товары попадали непосредственно на полку магазина. Еще очень интересный пример – это Алжир, Северная Африка. Алжир номер один в мире по импорту сухих молочных продуктов. Последние годы мы активно занимаемся сертификацией поставок туда молока.

«Продовольственная безопасность в нашей стране решена уже давным-давно» Евгений Поболовец:

Поговорили про диверсификацию рынка, про поставки продукции в другие страны. Внутренний рынок, особенно в условиях пандемии, когда закрыты границы, довольно тяжело продвигать продукцию куда-то извне. Внутри у нас нет переизбытка продуктов питания? Алексей Богданов:

Если есть переизбыток – это хорошо. Продовольственная безопасность в нашей стране решена уже давным-давно. Объясню почему на цифрах. 60 % производимой молочной продукции мы экспортируем, двойной запас. 30 % молочных продуктов, которые мы производим, опять же, отправляем на экспорт. Так практически в каждом сегменте продовольственного рынка. Поэтому продовольственная безопасность обеспечена, можно спать спокойно. О выставке «Белагро-2021»: «Там много будет фишек» Евгений Поболовец:

Давайте поговорим о «Белагро-2021». Когда пройдет этот форум? Какие результаты мы бы считали удовлетворительными, хорошими по его итогам? Алексей Богданов:

У нас традиционно эта выставка проходит в первый месяц лета. В этом году мы планируем ее провести с 1 по 5 июня, приглашаем всех телезрителей ее посетить. Это самая масштабная агропромышленная выставка на постсоветском пространстве. Обычно в ней принимает участие более 30 стран мира. Кстати, планируется помимо прочего провести бизнес-форум с узбекской делегацией. Они планируют участвовать в нашей выставке. Таджикистан дал согласие, Афганистан. Мы сегодня обсуждали, что, возможно, пройдет еще и африканский бизнес-форум с белорусами, где мы постараемся провести масштабное мероприятие. Показать наши возможности, чтобы продвигать нашу продукцию на африканском рынке. Евгений Поболовец:

Я так понимаю, это впервые произойдет.