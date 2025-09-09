С 12 сентября милиция Минска перейдёт на усиленный вариант несения службы

Минск готовится отметить свой 958-й день рождения. Масштабные праздничные мероприятия развернутся уже в эту субботу, 13 сентября. Отдельное внимание и обеспечению безопасности. Правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности гостей праздника доступ на основные площадки будет организован через контрольно-пропускные пункты. Так, у Дворца спорта будут работать 8 КПП, а общественный транспорт изменит схему движения. Вход с животными и средствами персональной мобильности будет запрещен.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Остановочный пункт вблизи Дворца спорта с 6:30 утра 13 числа уже будет закрыт, не будет функционировать, поэтому гражданам, которые хотят поучаствовать в праздничных мероприятиях, нужно в обязательном порядке это учитывать для того, чтобы максимально комфортно добраться до места проведения мероприятий. И учитывать вопросы, конечно же, ограниченной парковки.

Праздничная программа будет насыщенной – возложение цветов к обелиску «Минск – город-герой», международные соревнования пожарных и спасателей в парке Победы, исторические реконструкции. Вечером у Дворца спорта начнется концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Он завершится праздничным фейерверком в 23:00 и дискотекой до полуночи.