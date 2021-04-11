Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа

Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа

11 апреля 2021 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Украине сейчас 400 партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но живут ли от этого наши соседи лучше?

Евгений Пустовой, корреспондент:
Спросим у известного политолога и 13-го по счету первого секретарь Коммунистический партии Украины Петра Симоненко.

Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа-1

Евгений Пустовой:
Петр Николаевич, здравствуйте. Как вам живется при такой многопартийности?

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»

Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа-4

Петр Симоненко, первый секретарь Коммунистической партии Украины:
То, что вы сейчас переходите на политическую систему, в том числе и формирования власти, – с одной стороны, правильно. Но для этого надо провести колоссальную работу с избирателями, чтобы они понимали: не красивые слова и ваши Тихановская, словоблудие, эти заявления… Это, извините, «я» – у каждого свое есть мнение. Но этот бред надо уже заканчивать. Украина кровью расплачивается за все то, что связано именно с изменением, по сути дела, понимания ответственности политических сил за судьбу народа.

Читайте также:

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий

Александр Лукашенко: мы должны всё изначально обставить, выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться

«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»

# Международная политика # Петр Симоненко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»
11 апреля 2021 17:00

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»

Евгений Пустовой: «Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков»
10 апреля 2021 17:10

Евгений Пустовой: «Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков»

Александр Лукашенко: мы должны всё изначально обставить, выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться
09 апреля 2021 14:00

Александр Лукашенко: мы должны всё изначально обставить, выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться