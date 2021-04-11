Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа

Новости Беларуси. В Украине сейчас 400 партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но живут ли от этого наши соседи лучше?

Евгений Пустовой, корреспондент:

Спросим у известного политолога и 13-го по счету первого секретарь Коммунистический партии Украины Петра Симоненко.