Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа

Новости Беларуси. В Украине сейчас 400 партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но живут ли от этого наши соседи лучше?
Евгений Пустовой, корреспондент:
Спросим у известного политолога и 13-го по счету первого секретарь Коммунистический партии Украины Петра Симоненко.
Петр Симоненко, первый секретарь Коммунистической партии Украины:
То, что вы сейчас переходите на политическую систему, в том числе и формирования власти, – с одной стороны, правильно. Но для этого надо провести колоссальную работу с избирателями, чтобы они понимали: не красивые слова и ваши Тихановская, словоблудие, эти заявления… Это, извините, «я» – у каждого свое есть мнение. Но этот бред надо уже заканчивать. Украина кровью расплачивается за все то, что связано именно с изменением, по сути дела, понимания ответственности политических сил за судьбу народа.
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«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»