Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»

Новости Беларуси. Беларусь никогда колониями не владела и природных богатств у нас нет, чтобы оплачивать видимый плюрализм мнений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Именно общество должно само выкристаллизовать партии и голосовать за них рублем. Я про членские взносы. Тогда будет понятно, какие партии и идеи люди поддерживают.

По себе сужу. Сейчас большинство белорусов интересует другое. Например, доступные кредиты на жилье. Но мне проще – мой лидер мнения у власти. А чтобы удовлетворить всех – многопартийности быть. Но чтобы исключить все риски, закон будут тщательно, планово и взвешено прорабатывать.