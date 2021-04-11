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Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»

11 апреля 2021 17:00
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Новости Беларуси. Беларусь никогда колониями не владела и природных богатств у нас нет, чтобы оплачивать видимый плюрализм мнений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Именно общество должно само выкристаллизовать партии и голосовать за них рублем. Я про членские взносы. Тогда будет понятно, какие партии и идеи люди поддерживают.

По себе сужу. Сейчас большинство белорусов интересует другое. Например, доступные кредиты на жилье. Но мне проще – мой лидер мнения у власти. А чтобы удовлетворить всех – многопартийности быть. Но чтобы исключить все риски, закон будут тщательно, планово и взвешено прорабатывать.

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»-4

Евгений Криштапович, доцент кафедры политологии Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы начинаем вбрасывать в общественное мнение необходимость строительства, и многие лидеры политических партий тут же говорят, что мы будем активно участвовать. Но надо поставить вопрос: а что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности. Конечно, возникает вопрос: а какие они цели преследуют? Общественные, государственные или все-таки частные, конечно? И вот с этим вопросом надо определиться.

# Белорусские партии # Евгений Пустовой # Евгений Криштапович # Фотофакт

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