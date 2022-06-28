«И Лебедева, и Тур, и Азарёнок». Что такое пропаганда правды и как мы можем поддержать белорусских журналистов?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Согласитесь, что до обострения геополитической ситуации Союзное государство воспринималось как что-то формальное. И только со временем, когда мы начали чувствовать давление, наверное, Союзное государство для всех обрело такие реальные очертания, и все поняли, для чего это нужно и что нужно делать дальше. В этих условиях, когда давление со всех сторон западное, очень часто на нас оказывают не только экономическое, но и информационное давление. Как с этим бороться, что с этим делать, нужно ли отвечать на провокации, фейки, которые мы откровенно видим практически ежедневно в сетях? Что с этим делать и как защищать не только экономическое, но и информационное пространство? «Мы сегодня находимся в режиме информационной войны»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Наверное, надо констатировать, что мы сегодня находимся в режиме информационной войны, и должны от этого отталкиваться. Конечно, та информационная повестка и те информационные мероприятия, которые последние два года проводятся средствами массовой информации Республики Беларусь, доказали свою эффективность. Но в большей степени это соответствует фактчекингу, то есть мы опровергаем эти фейки, лживую информацию.

Юлия Бешанова:

Да. Мы все время должны оправдываться. Мы должны наступать, причем делать это очень активно. У нас есть примеры – наши молодые журналисты Сергей Сивец:

Совершенно верно. Но мы же находимся в состоянии войны, мы не должны только обороняться, мы должны и наступать, причем делать это очень активно. У нас есть примеры, молодые наши журналисты: и Лебедева, и Тур, и Азаренок показывают пример того, как можно наступательно информационно защищать свои национальные интересы и в то же время наносить определенный ущерб, имиджевый в первую очередь, а во многих случаях и экономический ущерб нашим потенциальным противникам. Но эти вещи не системные, больше фрагментарный характер несут. Как раз в большей степени связано с личностью того или иного журналиста, как исследователя, расследователя. Нам всем вместе нужно выстроить пропаганду правды