«И Лебедева, и Тур, и Азарёнок». Что такое пропаганда правды и как мы можем поддержать белорусских журналистов?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько.
Юлия Бешанова, СТВ:
Согласитесь, что до обострения геополитической ситуации Союзное государство воспринималось как что-то формальное. И только со временем, когда мы начали чувствовать давление, наверное, Союзное государство для всех обрело такие реальные очертания, и все поняли, для чего это нужно и что нужно делать дальше. В этих условиях, когда давление со всех сторон западное, очень часто на нас оказывают не только экономическое, но и информационное давление. Как с этим бороться, что с этим делать, нужно ли отвечать на провокации, фейки, которые мы откровенно видим практически ежедневно в сетях? Что с этим делать и как защищать не только экономическое, но и информационное пространство?
«Мы сегодня находимся в режиме информационной войны»
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Наверное, надо констатировать, что мы сегодня находимся в режиме информационной войны, и должны от этого отталкиваться. Конечно, та информационная повестка и те информационные мероприятия, которые последние два года проводятся средствами массовой информации Республики Беларусь, доказали свою эффективность. Но в большей степени это соответствует фактчекингу, то есть мы опровергаем эти фейки, лживую информацию.
Юлия Бешанова:
Да. Мы все время должны оправдываться.
Мы должны наступать, причем делать это очень активно. У нас есть примеры – наши молодые журналисты
Сергей Сивец:
Совершенно верно. Но мы же находимся в состоянии войны, мы не должны только обороняться, мы должны и наступать, причем делать это очень активно. У нас есть примеры, молодые наши журналисты: и Лебедева, и Тур, и Азаренок показывают пример того, как можно наступательно информационно защищать свои национальные интересы и в то же время наносить определенный ущерб, имиджевый в первую очередь, а во многих случаях и экономический ущерб нашим потенциальным противникам. Но эти вещи не системные, больше фрагментарный характер несут. Как раз в большей степени связано с личностью того или иного журналиста, как исследователя, расследователя.
Нам всем вместе нужно выстроить пропаганду правды
Сергей Сивец:
Хотелось бы, конечно, чтобы эта информационная политика носила более комплексный и системный характер, чтобы в нее вовлекались не только журналисты, чтобы они не только были единственными игроками на информационном поле. Чтобы привлекались серьезные аналитики, политологи, философы, историки, социологи. Всем вместе, мне кажется, удалось бы выстроить действительно информационную в хорошем смысле пропаганду правды, которая является основным оружием в информационном сражении, информационной войне.
Самое главное, это информационное оружие в итоге могло бы привести к снижению давления на нашу страну. Почему? Потому что, честно скажу, что если в историю удариться, со времен святой инквизиции до настоящего времени, скелетов в шкафу у наших потенциальных противников более чем достаточно. Там уже шкафы не закрываются. Очень важно эти скелеты все-таки на свет божий вытянуть и показать всему прогрессивному человечеству, кто пытается нас учить жизни и что представляют из себя эти люди.