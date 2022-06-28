Совет Федерации, Кремль, Красная площадь – и всё это за сутки. Чем занимались участники «Поезда Памяти» в Москве?

Седьмой день в пути. «Поезд Памяти» 28 июня прибыл в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там участники международного патриотического проекта встретились с одним из инициаторов путешествия по городам Беларуси и России – председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Все это время в пути ребят сопровождает съемочная группа СТВ. Новая запись в путевом дневнике у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Участники «Поезда Памяти» презентовали проект в Совете Федерации России. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что зал заседаний помолодел как никогда. Проект еще несколько месяцев назад жил только на бумаге, а сегодня воплотился в живых эмоциях и горящих глазах школьников Беларуси и России. Переписать историю, конечно, можно, а вот изменить ее ход нельзя, отметила Валентина Матвиенко во время общения. Ведь этот проект и «Поезд Памяти» – своеобразная прививка от исторического беспамятства – от Бреста до Владивостока. «Поезд Памяти» объединил всех тех, кому небезразлична судьба двух народов. «Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками». Участники «Поезда Памяти» встретились с Валентиной Матвиенко

Кристина Протосовицкая:

Общение в достаточно формальном зале сразу пошло по неформальному сценарию. Школьники могли свободно делиться эмоциями и задавать интересующие вопросы. Один из которых: как сохранить историческую правду, не утонуть в потоках фейков. А еще, например, нужно ли оживить преподавание истории в школах Беларуси и России. На все вопросы отвечала Валентина Матвиенко предельно честно и откровенно. Но очередь не заканчивалась, поэтому многие школьники сохранили свои вопросы для следующих встреч.

Лилиана Шкреблик, участница проекта «Поезд Памяти»:

Для меня это было очень волнительно, я на самом деле волновалась, но была рада предоставлению такой возможности, что я смогла выразить свои эмоции, свои мысли, показать людям, что нам, молодому поколению, не все равно на историю. И мы хотим ее узнавать дальше.

Кристина Протосовицкая:

День, кажется, расписан буквально по минутам – Москва обязывает. Московский Кремль, Совет Федерации, Красная площадь, Александровский сад, а еще Поклонная гора. Все нужно успеть за одни сутки. А еще здесь, на Красной площади, есть именинник. Свое 16-летие празднует один из пассажиров «Поезда Памяти».

Максим Ленчевский, участник проекта «Поезд Памяти»:

Во-первых, это мой первый день рождения за границей – уже круто. Еще и в Москве. Я побывал в здании Федерального Совета. Восторг – лучшее слово, которым можно это описать. Походить по столице огромной России, увидеть эти места – очень круто. Кристина Протосовицкая:

Есть ли у тебя какое-то желание, которое не жалко озвучить в эфире? Максим Ленчевский:

Наверное, чтобы у меня все было хорошо. Чтобы все, что я хочу сделать, получалось.